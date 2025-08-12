CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 12 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Echeverri, la Roma valuta il prestito secco

Dopo che il Manchester City ha tenuto il punto sulla formula del trasferimento di Claudio Echeverri (19), la Roma potrebbe accettare di prendere il calciatore con la formula del prestito secco. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Leeds e West Ham su Dovbyk

Artem Dovbyk (28) ha attirato l’attenzione di Leeds e West Ham e anche il Sunderland di Ghisolfi ha chiesto informazioni. La valutazione è sempre la stessa: avendolo pagato 30.5 milioni (più 5,5 di bonus) per non fare minusvalenza (considerato il 10% sulla rivendita da girare al Girona) la valutazione è dai 27 in su. Dovendo poi comprare il sostituto, a Trigoria preferirebbero non concedere la formula con diritto di riscatto. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Offerto Sancho, la Roma valuta i costi alti

Uno dei tanti nomi proposti a Massara è quello di Sancho (25), che ha un solo anno di contratto con il Manchester United: la Roma si è informata sui costi, che al momento vengono considerati estremamente difficili da pareggiare, con un’operazione complessiva ad oggi non possibile. Più avanti il suo prezzo, come quello di tanti altri esuberi, magari scenderà e si faranno altre considerazioni. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Il West Ham chiede informazioni su Pellegrini

Il West Ham è interessato a Lorenzo Pellegrini (29). Il numero 7 giallorosso prosegue nel suo lavoro di recupero per tornare in gruppo agli ordini di Gasperini, ma intanto arrivano delle sirene di mercato: secondo quanto riferito da Gianluca Di marzio, il West Ham avrebbe chiesto informazioni. (gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…