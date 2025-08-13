Roma, servono i gol

Sancho? Per ora costa troppo. Echeverri? Se il City non apre al diritto di riscatto sul prestito non se ne parla. Fabio Silva? Magari arrivasse ma occhio al Lipsia. Eguinaldo? Fino a quando non si avranno certezze sul recupero dall’infortunio rimane in stand-by. Franculino? Al momento è un’opzione di scorta, come Ezzalzouli.

Al 13 agosto, scrive oggi Il Messaggero, chi pensa che Gasperini esageri nel reclamare un attaccante (se non due, occhio alla posizione di Dovbyk, alla richiesta di Krstovic di essere ceduto e al temporeggiare di Hojlund) che possa rafforzare (e “non completare“, cit) la rosa, dovrebbe rileggersi l’intervista di Ranieri dello scorso aprile: “Per il prossimo anno dobbiamo prendere dei calciatori che sappiano fare gol”.

La squadra è probabilmente migliorata davanti con lo switch tra Ferguson e Shomurodov, ma sono rimasti bene o male gli stessi gol nelle gambe. Per questo motivo se Gasperini continua a chiedere (almeno) un attaccante, ben venga. L’importante è che, nei limiti delle possibilità finanziarie del club e dei paletti del FPF, si seguano le sue indicazioni.

Avere in panchina un allenatore che negli ultimi 7 anni all’Atalanta ha viaggiato alla media di 78 gol a stagione non deve far dimenticare che l’attacco della Roma l’anno scorso è stato l’ottavo in graduatoria.

