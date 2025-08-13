Gli arabi del Neom piombano su Ndicka

Sirene arabe in arrivo per Evan Ndicka. Stando a quanto scrivono oggi un po’ tutti i principali quotidiani, sul difensore giallorosso è piombato il Neom SC, club che, guarda caso, sfiderà i giallorossi nell’ultima amichevole di questo precampionato.

E’ già da qualche giorno che si vocifera di come alcuni club sauditi abbiano messo gli occhi sul difensore mancino della Roma. In pole ci sarebbe appunto il Neom, il club “senza città” che il prossimo 16 agosto sfiderà i ragazzi di Gasp al Benito Stirpe di Frosinone. La sfida amichevole potrebbe essere l’occasione per concretizzare i primi sondaggi.

Al momento non c’è una trattativa vera e propria, ma i sauditi stanno cominciando a muoversi, sia lato Ndicka che lato Roma. La strategia è chiara: offrire tanti soldi per vincere le resistenze di calciatore e club. Evan è considerato un pilastro della retroguardia giallorossa, e per questo a Trigoria non se ne liberanno tanto alla leggera.

Ma davanti a un’offerta importante, superiore ai 30 milioni (sarebbe tutta plusvalenza per i giallorossi, dato che Ndicka è arrivato a parametro zero), Massara e Gasp potrebbero anche decidere di sacrificare il difensore. A quel punto però l’arrivo di Ziolkowski non basterebbe e il ds dovrebbe andare alla caccia di un altro difensore, possibilmente di piede mancino.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero