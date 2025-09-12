Gasperini in 100 giorni

Domenica contro il Torino saranno trascorsi 100 giorni dall’annuncio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Cento giorni intensi, a tratti burrascosi scrive oggi Il Messaggero (A. Angeloni), che hanno già dato un’idea di cosa attende i giallorossi.
Tutto è iniziato il 6 giugno, con la presentazione ufficiale e le prime dichiarazioni programmatiche (…). Dopo le vacanze, il 13 luglio la squadra si è radunata a Trigoria, ma le novità sul mercato tardavano ad arrivare. Gasperini ha iniziato a lavorare con il gruppo a disposizione, (…) ma la sua insofferenza per un mercato lento è cresciuta, manifestandosi pubblicamente durante il ritiro inglese. “Sul mercato siamo in ritardo“, dichiarò senza mezzi termini, lamentando l’assenza di rinforzi chiave.
Il ritiro in Inghilterra è stato segnato da alti e bassi: le valutazioni sui giocatori, le prime difficoltà di inserimento dei nuovi, le prime “frecciate” a Dovbyk (“l’attaccante stonato“) e la questione Koné, apparso come il possibile sacrificato per esigenze di bilancio. A complicare il quadro, l’infortunio di Bailey e le divergenze di vedute sul mercato con la dirigenza, come nel caso di Sancho, desiderato dal tecnico ma non dalla società.
Nonostante tutto, la Roma ha iniziato il campionato con due vittorie. Ora, al centesimo giorno, arriva la sfida con il Torino, con l’obiettivo di rimanere a punteggio pieno. Sono stati cento giorni di richieste, incomprensioni e frizioni, ma anche di lavoro intenso per plasmare la nuova Roma. (…)
Fonte: Il Messaggero
Quante baggianate, Ranieri ci ha spiegato che Sancho poteva venire solo in caso di una cessione eccellente, cosa che la Roma per uno irresponsabile come Sancho ha evitato, per me giustamente.
Ma il Messaggero è un quotidiano romano ? E’ incredibile che distorce ipocritamente tutte le news sulla Roma.
Quale interesse ha ?
il messaggero è proprietà del gruppo Caltagirone. c’è solo l’AS ROMA
MassiRoma, si ne sono a conoscenza però mi chiedo ugualmente quale interesse ha per denigrare sempre la Roma.
C’è ancora molto da lavorare sicuramente, e per fortuna il lavoro esalta Gasperini, ma sti 100 giorni di incomprensioni e frizioni…ma che so stati a litigà tutto il tempo? Bah…
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Ancora a sottolineare che qualcosa non va, Sicuro! Il tecnico si è trovato con una squadra non plasmata su di lui e con dei buchi per il suo sistema di gioco. Intanto abbiamo vinto le prime due e la squadra ha ampio margine di miglioramento, sia nell’acquisizione del modulo di gioco che nella valorizzazione del singolo giocatore. Gasperini è un FUORICLASSE!!!!! E oltre a lui c’è Dybala, Soulè, Konè, Svilar e altri eccellenti giocatori. Quindi la vera cosa che non va è questo lento e continuo logorare l’immagine di questa Società. Non funziona!!! Quest’anno (ma già dall’altro anno con il GRANDE CLAUDIO) c’è una Roma diversa che proprio non vi aspettavate.. Me dispiace tanto pe voi…..
Daje Gasp Daje roma
Non è automatico né scontato (sia chiaro) ma ci sono molte premesse perché il Torino nella tana nel lupo diventi la terza vittoria consecutiva in campionato della Roma. Bisogna crederci: è possibile.
Se domenica vinciamo LA REPUBBLICA scriverà’ che senza tutte le incomprensioni che ci sono state la Roma avrebbe avuto dai 13 ai 14 punti invece che 9….SEMPRE FORZA ROMA.
🤣🤣🤣
Falsitá gratuite del menzognero
angeloni angeloni
Bastaaaaaa!!!! Lasciate in pace la Roma e lasciateci in pace. Roba da matti ogni giorno qualcosa di negativo dove inzupparci il pane tra radio e giornali e social, una vergogna inaudita.
Il messaggero, un quotidiano de Roma..!!
Mortacci… 🤦😬
Certo che rompere le scatole a una squadra che fa due partite due vittorie ce ne vuole…. ed erano anni che partivamo con tre sconfitte. Invece di esaltare la partenza si parla di eventuali cessioni a giugno. Già diamo così fastidio? Avanti Gasp!
Comunque a Roma se si togliessero di mezzo tutti sti quaquaraqua sarebbe molto meglio
Io i 100 giorni li contavo quando andavo a scuola.
Sti articoli dove la negatività e sempre in bella mostra mentre le cose positive a malapena si citano mi danno proprio fastidio.
Sancho era proprio una trattativa da mollare dopo una settimana visto l’andazzo che aveva preso e se tanto è durata è stato proprio per la voglia di accontentare il tecnico; quindi basta con sta storia che Gasp voleva Sancho e la Roma non lo ha preso e dico pure meglio così.
Per il resto la Roma ha preso 8 giocatori mica uno, per lo più giovani e con margini.
Adesso è Gasperini che deve dare l’impronta e farli maturare.
Sul “caso Sancho” rimangono delle zone d’ombra che probabilmente non conosceremo mai con esattezza.
L’unica cosa certa, per “virgolettati” dello stesso Gasperini, è che fino al termine della partita col Bologna lui ci sperava ancora.
Probabile vi siano state “divergenze di vedute”, ma un team serve proprio a questo, a mediare tra le varie posizioni e cercare una sintesi la più condivisa possibile.
D’altronde, con il cosiddetto “uomo forte” ti può andare bene (Sabatini) così come malissimo (Monchi).
L’unica cosa che non mi ha convinto è stata la mancanza di un piano B o almeno l’impressione che non ci fosse, oppure non è stato possibile arrivare a quella famosa “sintesi”.
Acqua passata ormai, ripartiamo dai 6 punti, l’unica cosa che conta.
Il piano B non c’era (anzi la Roma lo avrebbe anche proposto un piano B a Gasp) perché Gasp voleva solo Sancho, l’unico che lui riteneva all’altezza di spostare gli equilibri. Non potendolo prendere alla fine, per una volta hanno preso la saggia decisione di non prendere nessuno, invece di prendere l’Annoni della situazione tanto per fare.
Il Messaggero e’ di Caltagirone che notorialmente romanista, ma e’ un giornale critico sugli americani ma questo lo si sa’. Su Gasperini non mi pare abbia scritto cose non vere. Appena arrivato Gasp pensava che questi hanno i soldi ma si era scordato del problema del FFP dell’ UEFA i conti devono rientrare i problemi sono rimandati a giugno sperando di pagare una multa senza vendere, e in caso si vincessero qualche coppa… visto mai, adesso sta tutto in mano a Gasperini.
E questo sarebbe un giornale di Roma? Francamente non capisco. Pare si divertano un mondo a ravanare nelle ipotesi più assurde purché potenzialmente in grado di destabilizzare l’ambiente
Drastico scusa ma tu l’aspetto economico proprio non lo contempli ?
Avalli solo che si forse qualche divergenza c’è ma poi si mettono d’accordo.
L’economia governa il mondo e anche il calcio, tutto il resto dei commenti nei tg o radio è solo dialettica vuota.
Non capisco perché tu faccia proprio a me questa domanda, quando avrò scritto una tonnellata di post sul fatto che l’operazione Sancho sarebbe costata 80 mln in 5 anni con un rapporto rischio/rendimento molto elevato.
Però questo si sapeva dall’inizio, mentre noi siamo stati appresso a Sancho fino quasi allo scoccare del gong.
Se l’operazione non era economicamente sostenibile dicevi grazie e arrivederci da subito.
Nel microcosmo romanista piovono notizie nefaste sul fronte finanziario e sul futuro della società (sponsor ,stadio ecc…).
L’unico barlume di speranza per i tifosi è Gasperini.
Può essere un po’ insoddisfatto Gasperini ?
Probabilmente si.
Gli allenatori devono esigere e migliorare. per cui mai pienamente soddisfatti
TUTTI gli allenatori .
Allegri =soddisfatto della cessione di Reijnders ? Della permanenza di Gimenez ?Del mancato arrivo di Vlahovic ? Nkunku forte ma spesso infortunato
Tudor =Kolo Muani ?VLAHOVIC ? Zhegrova che sono MESI che non giocare che non tornerà presto ?
Chivu =Lookman ? Se cercava KONE non significa cercare 1 centrocampista ?Acerbi ?
A ben vedere solo Conte ma chissà quanto è felice di Lukaku e Lucca
troppo presto x dare una risposta definitiva al lavoro del gasp, comunque domenica una gara importante sul cammino della roma la quale ci darà notizie di se
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.