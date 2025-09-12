Roma, 6 gare in 22 giorni per testare la doppia rosa

Due mesi senza respiro in cui imporre lo sprint in campionato grazie al fattore Olimpico ed esordire bene in Europa. La Roma di Gasp prepara il primo tour de force fino alla prossima sosta, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani): 6 partite in 22 giorni di cui quattro tra le mura amiche considerato il derby in casa Lazio.
E in casa i giallorossi hanno un ruolino da scudetto nell’anno solare: 9 vittorie e due pareggi peraltro con Napoli e Juve. In più Gasp potrà contare su un Olimpico sempre sold out considerata la marcia di vendita dei biglietti con Toro e Verona e la chiusura della campagna abbonamenti in Europa.
Il tecnico avrà tutti a disposizione fatta eccezione per Bailey che punta a tornare a fine mese e compreso Wesley al quale ieri è stato riscontrato solo un leggero sovraccarico muscolare dopo gli impegni col Brasile. Il brasiliano sarà comunque valutato in queste ore e potrebbe partire dalla panchina domenica. E Gasp avrà bisogno di tutti a partire da domenica col Torino.
Una doppia rosa da sfruttare e nuovi giocatori da vedere ancora in campionato. In attesa degli impegni europei con Lilla e Nizza però verrà confermato quasi in blocco l’undici che ha vinto con Bologna e Pisa. Poi tanto turn over: a destra la coppia Rensch-Wesley, a sinistra Tsimikas-Angelino e al centro il supporto di Ghilardi, Celik e Ziolkowski oltre al terzetto titolare formato da Hermoso, Mancini e Ndicka.
A centrocampo per dare respiro a Koné e Cristante cercheranno spazio anche Pisilli, Pellegrini ed El Ayanoui. In attacco il titolare resta Ferguson autore di due gol anche con la maglia dell’Irlanda, ma Gasperini chiamerà in causa pure Dovbyk mentre sulla trequarti l’unico certo di un posto è Soulè. A sinistra è corsa a tre tra Dybala, El Shaarawy e Baldanzi in attesa del ritorno di Bailey. Insomma numericamente alla Roma i giocatori non mancano anche se a gennaio Gasperini si aspetta almeno un rinforzo di qualità.
Fonte: Leggo
spingere tutti daje !!!
é una rosa con ricambi. In difesa siamo molto coperti, così come sugli esterni. In avanti numericamente ci siamo, manca qualcosa di qualità.
Il reparto che sembra un po’ scoperto è proprio il centrocampo, ma staremo a vedere.
Tutto e il contrario di tutto, questo sì che è giornalismo. La Roma deve vendere, già a Gennaio, per il FPF, e più precisamente deve vendere Konè all’Inter, ad una cifra modesta (del resto, ha bisogno, deve prendere quello che gli danno, e ringraziare) ma anche “a gennaio Gasperini si aspetta almeno un rinforzo di qualità.” Cioè spendere quello che incassa per Konè per un ulteriore attaccante a sinistra. Tanto a centrocampo possono giocare Pisilli e Romano. La Roma può farlo, mica deve andare in Champions come le strisciate…
Ecco fatto , Balzani alza il tiro , eh tutte partite in casa, il sold out, la media scudetto…in modo tale che se dovessimo toppare una o più gare, come in molti si augurano, può partire ( possono ) alla carica per massacrare tutto e tutti
Da noi tifosi , si pretende il volare bassi.
Una storia vecchia , da parte dei giornalisti .
Mi ricordo una volta, mi sembra che era il 1994, la Roma aveva vinto le prime giornate di campionato e viaggiava a gonfie vele, sul corriere dello sport uscì in prima pagina il titolo ” ROMA OTTOBRE GIALLOROSSO”, .la Roma che viaggia prima in classifica ad ottobre può prendere il volo , giocando 5 partite su 5 , derby compreso, all’Olimpico.
Ebbene non ne vincemmo manco una di quelle partite .
Quindi per questo articolo di Balzani, una salutare grattata di ….. è necessaria.
CACCIA AD OTTOBRE GIALLOROSSO, fu la pubblicità di Tele+ (era il primo anno di pay-tv) uscita con la Roma prima in classifica. Infatti in quel periodo giocammo spesso in posticipo (a Torino col Toro, a Parma…). Tra le partite che NON vincemmo, al contrario di quello che dici, non va assolutamente menzionato il derby, visto che fu il famoso 3-0 di Balbo, Cappioli e Fonseca.
Condivido perfettamente. Comunque malgrado quello che sperano i meneghini Konè non sarà ceduto di certo all’Inter malgrado le loro pretese. Però è certo che la Roma viene vista come una Società sempre alla ricerca di soldi e ti trattano da pezzente e provano ad approfittarsi e non è la prima volta. A gennaio se la Roma può sempre prendere un calciatore con la formula del prestito.
Vedi Alberto, non è che ci vedono come una società alla ricerca di soldi , ci “fanno ” passare per pezzenti .
Tutte , e dico tutte vendono i loro pezzi pregiati , compreso il napoli, anzi delaurentis se ne frega di come la pensano i tifosi e i giornalisti ed in poco tempo cede Koulibaly, K77, Osimhen, .
Li ha sostituiti bene? Ci vuole pure un po’ di fortuna eh?
Ma restiamo a chi sta , diciamo inguaiati, per esempio la Juve
Prendiamo le prime pagine, ( o le notizie su internet) relative al calciomercato che hanno fatto l’anno scorso, tutti ad osannare gli arrivi di Douglas Luiz, Nico Gonzales, Weah, ect. Che hanno fatto sta gente a Torino ? Schifo
Dove sono adesso ? Quest’anno la Juve li manda via, gli stessi che la hanno esaltata per i loro acquisti ,la esaltano per le loro cessioni.
Passando alla esaltazione per i nuovi arrivi.
In parole povere, a Torino , come fanno , sono sempre i migliori.
Noi siamo dei poveretti dilettanti.
Senza le plusvalenze false, hanno fatti fatica a fare mercato , tra gli acquisti hanno preso David svincolato , se no , non lo avrebbero preso e due obblighi di riscatto , tra cui Zhegrova, che non gioca da dicembre.
Prova a immaginare se lo avessimo presi noi.
È rotto, se non è rotto non lo vogliamo ..solo noi prendiamo gli scarti rotti degli altri….ect ect
Ancora con sto rinforzo a gennaio!🥱
solo Dybala e Soule’ hanno più talento degli altri giocatori del campionato
i giovani della Roma hanno un gran futuro davanti
E’ una doppia rosa,ma squilibrata. Abbonda di trequartisti,mezze punte e fantasisti vari ma a centrocampo è cortissima. Più nello specifico mancano i mediani,perchè Gasperini ne schiera 2 e per questo voleva Rios ,ma gli hanno comprato El Ayouani che non lo è.
Pertanto alcuni giocatori ( penso a Cristante e konè) dovranno fare gli straordinari.
Penso che tornerà utile Pellegrini in posizione arretrata.
