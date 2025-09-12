Roma, 6 gare in 22 giorni per testare la doppia rosa

Due mesi senza respiro in cui imporre lo sprint in campionato grazie al fattore Olimpico ed esordire bene in Europa. La Roma di Gasp prepara il primo tour de force fino alla prossima sosta, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani): 6 partite in 22 giorni di cui quattro tra le mura amiche considerato il derby in casa Lazio.

E in casa i giallorossi hanno un ruolino da scudetto nell’anno solare: 9 vittorie e due pareggi peraltro con Napoli e Juve. In più Gasp potrà contare su un Olimpico sempre sold out considerata la marcia di vendita dei biglietti con Toro e Verona e la chiusura della campagna abbonamenti in Europa.

Il tecnico avrà tutti a disposizione fatta eccezione per Bailey che punta a tornare a fine mese e compreso Wesley al quale ieri è stato riscontrato solo un leggero sovraccarico muscolare dopo gli impegni col Brasile. Il brasiliano sarà comunque valutato in queste ore e potrebbe partire dalla panchina domenica. E Gasp avrà bisogno di tutti a partire da domenica col Torino.

Una doppia rosa da sfruttare e nuovi giocatori da vedere ancora in campionato. In attesa degli impegni europei con Lilla e Nizza però verrà confermato quasi in blocco l’undici che ha vinto con Bologna e Pisa. Poi tanto turn over: a destra la coppia Rensch-Wesley, a sinistra Tsimikas-Angelino e al centro il supporto di Ghilardi, Celik e Ziolkowski oltre al terzetto titolare formato da Hermoso, Mancini e Ndicka.

A centrocampo per dare respiro a Koné e Cristante cercheranno spazio anche Pisilli, Pellegrini ed El Ayanoui. In attacco il titolare resta Ferguson autore di due gol anche con la maglia dell’Irlanda, ma Gasperini chiamerà in causa pure Dovbyk mentre sulla trequarti l’unico certo di un posto è Soulè. A sinistra è corsa a tre tra Dybala, El Shaarawy e Baldanzi in attesa del ritorno di Bailey. Insomma numericamente alla Roma i giocatori non mancano anche se a gennaio Gasperini si aspetta almeno un rinforzo di qualità.

