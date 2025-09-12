Roma a caccia di ricavi: trattative in corso per il nuovo main sponsor

La Roma è al lavoro per trovare un nuovo main sponsor da piazzare sulla maglia. Come riportato da Il Tempo, negli uffici del club si stanno portando avanti trattative con diversi interlocutori, con l’obiettivo di garantire ricavi freschi e fondamentali per il bilancio giallorosso.

Sulla divisa non compare più il logo di Riyadh Season, che ha chiuso la sua esperienza come partner principale. I colloqui per un prolungamento non hanno portato a un accordo, riducendo il tutto a una sponsorizzazione minore.

La caccia al nuovo sponsor prosegue dunque con urgenza: l’obiettivo è chiudere presto, per incassare già entro fine stagione una cifra significativa da inserire a bilancio.

Fonte: Il Tempo