Roma a caccia di ricavi: trattative in corso per il nuovo main sponsor

La Roma è al lavoro per trovare un nuovo main sponsor da piazzare sulla maglia. Come riportato da Il Tempo, negli uffici del club si stanno portando avanti trattative con diversi interlocutori, con l’obiettivo di garantire ricavi freschi e fondamentali per il bilancio giallorosso.
Sulla divisa non compare più il logo di Riyadh Season, che ha chiuso la sua esperienza come partner principale. I colloqui per un prolungamento non hanno portato a un accordo, riducendo il tutto a una sponsorizzazione minore.
La caccia al nuovo sponsor prosegue dunque con urgenza: l’obiettivo è chiudere presto, per incassare già entro fine stagione una cifra significativa da inserire a bilancio.
Fonte: Il Tempo
vinciamo con Toro e Sbiaditi e vedi come vengono gli sponsor a chiedere di mettere il nome sulla maglia…
credo che anche la Roma abbia pretese importanti che difficilmente si possono realizzare.
l’anno della cavalcata in Champions alla fine hai trovato lo sponsor di maglia solo DOPO la vittoria col Barcellona. fino a quel momento, nulla
quindi temo purtroppo che la vittoria col toro non sia sufficiente…
Si Alessio aspettò pure, ma poi prese uno dei più ambiti sponsor, quello storico del Barcellona. All’epoca non esistevano tifosi che si sognavano di dire “vinciamo con Toro e sbiaditi e vedi come vengono gli sponsor” mi permetto di dire che il livello era molto più alto, sia della squadra che della tifoseria.
Anche per lo sponsor vale il discorso fatto per l’acquisto di calciatori di livello: serve la Champions, perché solo la visibilità del massimo torneo attira i grandi sponsor.
Passa tutto da questa benedetta qualificazione quindi, siamo nelle mani di Gasp.
Sì Ms44, solo che “l’ambito sponsor”, lo stesso del Barcellona, a noi dava 36 mln in tre anni, ai catalani 100.
Un po’ come il discorso Adidas adesso.
nel 17-18 sei stato più o meno a ridosso delle prime per 16 giornate, poi alla fine chiudi il campionato a 18punti dalla Juve e 14 dal Napoli. Vincere con Toro e sbiaditi vuol dire essere primi in classifica dopo la quarta di campionato, cosa che non accade da 12anni, che c’era Garcia. Adesso dopo 2 giornate c’è la Cremonese in testa Juve e Napoli, se hai 12punti dopo 4 giornate e magari sei anche solo al vertice, vista la media punti dell’anno solare 2025, sei di gran lunga la migliore squadra del campionato come risultati in serieA. Avresti dall’inizio dell’anno 19vittorie 4pareggi e 1sconfitta.
L’inter Napoli e Juve a cui mancano ancora 2 partite da giocare hanno già:
Inter 5pareggi e 5sconfitte
Napoli 8pareggi e 1sconfitta
Juve 5pareggi e 4sconfitte
Ovviamente essendoci il derby d’Italia queste medie andranno sicuramente a peggiorare.
Capisco che sono 2 stagioni diverse, con 2 rose diverse, ma secondo me la rosa dell’ASR è migliorata rispetto allo scorso anno, e la media punti nel 2025 è da scudetto a mani basse e non da 4°posto-5°posto.
Una squadra che ha una media scudetto è attrattiva dal punto di vista sponsor!! poi se pensate che io sia uno scemo o un tifoso sfigato a ragionare così, siete liberissimi di farlo..
Quello deve essere Il vero aiuto dei Fridklin, pilotare risorse tramite Main sponsor, come del resto fanno tutti. Cosa non fatta ad esempio da Pallotta intenzionato a portare via più che a dare.
Scusate l’assenza ma sono dovuto partire per fare uno stage di aggiornamento all’estero dove hanno inserito anche un sistema di AI molto interessante che semplificherà le ricerche sul sistema di banca dati dei calciatori e produce dei migliori rapporti comparativi tra i calciatori inseriti nei databases vari.
Comunque purtroppo non sarà affatto semplice definire un accordo ai livelli di quello di Riyadh Season sui €25M in due anni che comunque era inclusa anche il tour con amichevole in terra saudita e Saud rientrava in quell’accordo per dormire visibilità ed interesse sempre laggiù verso la Roma e la Serie A, operazione poco riuscite.
Potremmo a mio avviso chiudere per una cifra più bassa e molto dipende da quanto I Friedkin pretenderanno per la Main sponsorship. Potremmo anche vincerne 10 partite di fila però se loro vanno a chiedere tipo €15M all’anno, di sponsor, non ci sarà alcuna fila perché so che la Roma viene vista parlando l’anno scorso con un marketing manager di Seoul come un club forte livello locale in Italia, un po’ di visibilità in alcuni paesi quindi di livello 3 a livello internazionale (livello 1 è il più elevato) ma non un club di visibili globale purtroppo. Non basta portare il nome della città più gloriosa del mondo della storia occidentale, purtroppo da metriche varie e dell’esposizione mediatica, e pesa anche che non andiamo in Champions League da anni, le attuali proiezioni non giocano a nostro favore. Tranne per il solo Dybala, e l’ho scritto anche mesi fa, non abbiamo altri calciatori pure con appeal e metriche che ne aumentino il loro valore sempre di esposizione mediatica, e determinati sponsor di alta fascia ne vogliono in genere sfruttare almeno 3 calciatori e se notate certe pubblicità di BIG d’Europa, hanno sempre 3 calciatori chiave di cui 2 di un certo nome ed un giovane ma considerato un talento di livello mondiale con metriche di prospettiva molto elevate. Questo manager mi ha spiegato che in assenza anche di calciatori testimonial con tali valori, molti sponsors non avranno interesse almeno che non abbiano un interesse forte in questo caso sul mercato in questo caso italiano e romano da poter sfruttare ma a costi decisamente molto più bassi. Inoltre la Serie A è il campionato meno visto da quello che ho capito nell’Est Asiatico, dove oggi le maggiori sponsorizzazioni estere e più pagate, quasi il 70% proviene da aziende situate in questa area geografica. Solo le tre strisciare ed in parte il Napule si è fatta una reputazione con KIM, vengono visionate come partite e la Serie A viene vista meno della Championship che è la Serie B inglese ed anche meno della Ligue 1 francese. Quindi allo stato attuale non possiamo pretendere molto ma meno rispetto a prima purtroppo ma se vinciamo lo scudetto e vinciamo l’Europa League, forse così il prossimo autunno potremmo pretendere cifre migliori.
Caro Saverio, bentornato dunque, qui il fallimento di questa proprietà, secondo me, continua imperterrito, non essere stati capaci di far crescere di un solo step la società ASRoma nel suo complesso è la loro peggior colpa. Usciti dalla borsa per appropiarsi del patrimonio a garanzia del capitale hanno calmierato il popolo giallorosso attraverso l’ingaggio di idoli, santoni e romanisti doc.
Lo stadio è il premio al rischio d’impresa. I risultati della squadra, il campionato, i gol, la maglia…ma a loro cosa gliene frega? nulla!
Del resto qualcuno ha mai sentito la loro voce…?
C’erano tempi in cui in questa città non eri il benvenuto neppure se la squadra arrivava seconda, e aveva appena vinto uno scudetto…figurati, adesso gli abbasta fasse ‘n serfi in curva e facce ‘n ril!
Quindi la Roma dopo 5 anni di gestione Friedkin non conta niente. Certificato da chi se ne intende.
D’altra parte un conto è avere in squadra i vari Salah, Rüdiger, Dzeko, Marquinhos, Pjanic, Alisson e fare la semifinale di Champions. Ah no ma quello era solo il bonsai..
ciao Saverio … molto interessante quello che hai scritto … vorrei solo comprendere di ha messo i dislike ? lo fate perché avete altre info o per semplice pura ignoranza ?
Ma non funziona così. Il main sponsor è un tramite , l accordo lo fanno i Fridklin. Hanno società che fatturano decine di mld in giro per il mondo, veicolare soldi attraverso uno sponsor è solo un dettaglio. Tu stai spiegando tecnicalità che lasciano il tempo che trovano.
#daemsi
Io ho queste info ed erano pervenute da un marketing manager che lavora in una delle tre agenzie di marketing più importanti di Seoul e proprio specializzato del settore e che ho avuto modo di incontrare tramite un importante contatto che sono riuscito ad ottenere in Corea del Sud l’anno scorso, per capire come funziona il sistema di sponsorizzazioni e di quanto supporto danno le aziende laggiù ad esempio a cacciatori testimonial del loro paese che giocano in Europa, in riferimento anche ai club a cui faccio riferimento ma infine con un pour parler, chiedendo un suo parere sulla Roma.
È stato molto schietto nel dirmi alcune cose dopo che li ho spiegato del club e lui accedendo da un tablet, ha visionato i dati del nostro club perché le aziende marketing hanno metriche ed anche i valori di esposizione mediatica di tutti i club di campionati di prima e seconda fascia in Europa come anche le metriche e valutazione in termini di marketing dei vari calciatori in rosa.
E lui mi ha detto in modo schietto come risulterebbe la Roma non solo a lui ma a tutti i manager non solo in Corea del Sud ma nell’Est Asiatico visionando tali parametri. Vi sto riportando quello che mi ha detto lui.
Non abbiamo nemmeno per il loro mercato un calciatore testimonial di interesse e lui mi ha parlato che KIM del Napule aveva alzato di molto le metriche e l’esposizione mediatica del club partenopeo ma che secondo lui, il Napule ha sbagliato nel cederlo perché avrebbe dopo lo scudetto vinto, ottenere sponsorizzazioni ancora più ben pagate a quel punto ed avrebbe secondo lui dovuto chiudere sempre dopo lo scudetto anche un accordo tecnico con Nike o Adidas per poter aumentare di tanto le proprie vendite commerciali visto che sono i brand sportivi con la migliore rete distributiva in Asia.
Insisto sul tema, la proprietà stessa potrebbe aiutare in questo senso.
Non ne puoi/vuoi mettere 90 di milioni?
Bene, è troppo pretendere almeno i 25 che versa la Mediacom di Commisso nelle tasche del club viola?
Tanto mi sembra ovvio che non troveremo mai un main sponsor che ci dia 25 mln l’anno, siamo arrivati a poco meno della metà dopo una semifinale di Champions, figuriamoci adesso.
Finalmente premi un tasto che io batti dai tempi dell exproprietario…
Te magari sei più credibile perché riesci a spiegarti bene, ma temo che i nuovi friedkinboys saranno poco propensi a far cacciare a Dan dai 25 ai 90 ml di tasca sua che non potrà richiedere al momento della vendita dell ASRoma..
Non cacciano,Dras..Quelli andrebbero a finire nella gestione sportiva,e non potrebbero essere scaricati dalle tasse..
@GS, l’ex proprietario non era alla guida di un gruppo industriale, cosa ci metteva sulla maglia, “James Pallotta”?
Credo che la Uefa non avrebbe preso per buona la sponsorizzazione da parte del ristorante gestito dalle sorelle.
@Balla…ovviamente tu sai che la mia è solo una domanda retorica, purtroppo.
Per le sponsorizzazioni dovrebbero richiamare al Sig.ra Souloloko ……e così trovano qualcuno in tempi rapidi.
Roma e Lazio le uniche due squadre senza mai sponsor.. stiamo parlando delle squadre della capitale, mah….
richiamate la Soulouku, va ..
Questi ancora devono trovare lo sponsor… disorganizzazione ai massimi livelli
Quando dicevo che bisognava ringraziare la Souloukou per aver stipulato una sponsorship a prezzi fuori mercato con il mondo Arabo,il popolo abbocconico si è rivoltato,come punto da uno spillo sulle kiappe.
E infatti…
25 mln in due anni sarebbero “prezzi fuori mercato”?
Eccalà… puntuale al millesimo. 😀
I Friedkin dovrebbero fare come Juve, sponsorizzare le loro squadre con propri Brand Jeep per Juve, la nostra proprietà potrebbe mettere com main sponsor TOYOTA con un contratto di sponsorizzazione da 30 milioni per due anni, poi non saprei se è possibile anche fare per esempio 25 il primo anno e 5 il secondo , oppure 40 milioni in tre anni 35 il primo 3 il secondo e 2 il terzo così per questa stagione abbatteresti molto i costi, sempre se si possa fare
Ehm…Toyota non è di proprietà dei Friedkin, non diciamo castronerie.
Il gruppo Friedkin ha l’esclusiva per la distribuzione del marchio in 5 stati nel sud degli USA.
Attualmente Toyota ha delle collaborazioni col club, è Main Global Partner e ha direttamente sponsorizzato il recente evento per il Legends Match col logo Toyota Gazoo Racing.
Quello che è certo è che non possono essere i Friedkin ad utilizzare direttamente il marchio.
Hanno comunque a disposizione diverse loro aziende del gruppo per versare qualche soldino nelle casse del club, oltre i miseri 6 mln di Auberge Resorts.
Ma quella sparata che era uscita questa estate che parlava di Google e Red Bull che roba era? la solita panzana giornalistica?
lo sponsor con tutti i canali che hanno i friedkin si troverà a breve così da aggiungere ricavi per giugno 26, per il prossimo fururo una volta fatti gli ultimi passaggi con lo stadio ci sarà Toyota
ben vengano gli sponsor ma ancor di più le vittorie
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.