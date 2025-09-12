“ON AIR!” – ROSSI: “A gennaio la Roma farà parecchie cose”, PETRUZZI: “Dovbyk deve giocare o c’è il rischio che si ammosci”, CORSI: “Losi è stato un eroe della Roma”, FERRAZZA: “Sempre traumatici gli addii con le bandiere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Domenica contro il Torino Dybala io lo farei partire dalla panchina, e penso pure Gasp…Chi segnerà di più tra Dovbyk e Ferguson in questa stagione? Dico Ferguson. Voto a Gasperini nei primi 100 giorni alla Roma? Direi un sette tendente al sette e mezzo: per ora sono due partite, due vittorie…”

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ha fatto chiaramente capire che avrebbe voluto un centrocampista in meno e un attaccante in più. Ma secondo voi Pessina, se fosse arrivato al posto di Baldanzi, avrebbe giocato di più o di meno? Io penso che a gennaio la Roma sul mercato farà parecchie cose… Dovbyk? L’unica squadra che si è fatta avanti è il Villarreal, il resto è stata tutta fuffa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Contro il Torino non sarà così semplice come sembra. Fra l’altro Gasperini con l’Atalanta soffriva spesso le partite come queste, che sembravano sulla carta le più scontate… Certo, tra Fiorentina-Napoli e Juve-Inter, è meglio Roma-Torino tutta la vita…Io penso che Dovbyk potrebbe giocare domenica contro il Torino, devi recuperarlo, devi cercare di non perderlo, perchè sennò c’è il rischio che si ammoscia. Sarò pazzo, ma mi aspetto Soulè al posto di Wesley…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Baldanzi sarebbe perfetto come subentrante, ma bisogna vedere cosa non vede Gasperini in lui. Io penso che con la sua elettricità sia più adatto rispetto ad altri di incidere a partita in corso. Io non ho certezze: propendo per la teoria che sia stato un acquisto affrettato, ma una bocciatura sonora di Baldanzi non la condivido, per me ha un talento che può ancora emergere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini non ha fatto la foto per il campo dedicato a Losi, ha avuto rispetto, e non ha fatto il bambacione come altri…Io Giacomino l’ho incontrato tante volte ed era sofferente, non capiva come mai non l’avessero fatto lavorare nella Roma… Giacomino Losi è stato un eroe della Roma. Penso che meriti qualcosa, una targa, una statua, magari nello stadio nuovo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Losi? Con le bandiere le separazioni sono sempre traumatiche qui a Roma. Guardate che è successo con Totti prima e con De Rossi poi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In estate ci sono state delle cose che non sono andate bene, ci sono stati errori sul mercato in uscita e alla fine li hai pagati… È difficile stabilire una cifra per le plusvalenze da ottenere entro il 30 giugno 2026 perché nella voce dei ricavi ci vanno anche altre cose. Il club dovrebbe spiegare come mai la Roma non ha ancora il main sponsor… Formazione per il Torino? Penso che Wesley non verrà rischiato in vista del derby, mentre penso che davanti ci possa essere spazio per la coppia argentina Dybala-Soulè, con il primo più spostato a sinistra…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Soulè? Sono molto carico quest’anno…mi fomenta tanto, mi trasmette bellissime sensazioni. Per me è un campioncino…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non penso che Wesley verrà rischiato domenica contro il Torino. In difesa uno tra Mancini e Ndicka potrebbe riposare, e credo che Ghilardi potrebbe esordire. Dybala ha un minutaggio limitato, ma nella sua carriera è sempre stato un titolare e non so se mentalmente sia disponibile a questo ruolo altafiniano…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Per far giocare Dybala, Gasperini si deve inventare qualcosa con Soulè. Potrebbe mettere Dybala e Ferguson sui centrali difensivi avversari e Soulè a marcare alto il terzino. Se gioca Rensch potrebbe abbassarlo a fare il quarto di difesa, con Ndicka quarto di difesa a sinistra e Angelino più alto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tre punti per le romane domenica? Sulla carta penso proprio di sì. La Lazio si è ripresa dopo la batosta iniziale. La Roma è nettamente favorita contro un Toro in costruzione. La Roma ha dato dei segnali positivi, ha già un’identità, l’occasione è buona per entrambe per arrivare al derby con una certa serenità. Ma io dopo le soste ho sempre qualche incertezza… Pronostico di Roma-Torino? Uno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’auspicio che vincano sia la Roma che la Lazio c’è. La Roma ha vinto di misura, soffrendo, ma alla fine vince. Non c’è ancora una tranquillità tattica, bisogna ancora cambiare passo. La Lazio affronta il Sassuolo, che è una buona squadra, la Roma un Torino affamato. Io come pronostico dico che vinceranno tutte e due, ma con riserva: le sorprese ci sono, almeno fino a quando non si stabilizzano…Pronostico di Roma-Torino? Uno…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Secondo me è più complicata è Roma-Torino di Sassuolo-Lazio. Sì, è vero che la Roma ha vinto le prime due, ma di corto muso, e non è riuscita a segnare di più. Il Torino è in fase di allestimento, Baroni ha ancora i lavori in corso e non è la squadra che si aspettava, e la Roma ne può approfittare. Ma anche la Roma stessa ha mostrato delle difficoltà…Pronostico di Roma-Torino? Uno…”

