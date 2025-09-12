ULTIME DA TRIGORIA – Wesley in gruppo, recuperato per Roma-Torino

Buone notizie da Trigoria sul fronte Wesley: il terzino brasiliano, rientrato ieri nella Capitale dopo aver risposto alla chiamata del Brasile di Ancelotti, ha lavorato oggi in gruppo insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.

Rientrato definitivamente l’allarme dei giorni scorsi: per la partita contro la Bolivia, Ancelotti aveva lasciato Wesley in tribuna per un piccolo problema muscolare, poi rivelatosi un semplice affaticamento. Ieri il brasiliano, rientrato a Trigoria, ha svolto lavoro di scarico. Oggi invece si è allenato regolarmente.

A questo punto non è da escludere che Gasperini possa impiegarlo contro i granata, anche se il tecnico ha pronta anche la carta Rensch come alternativa, considerato anche che c’è il derby alle porte.

L’altra grande incognita resta l’utilizzo dal primo minuto di Paulo Dybala: l’argentino si è allenato bene in queste settimane di pausa per le nazionali e punta a giocare titolare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini