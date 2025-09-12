ULTIME DA TRIGORIA – Wesley in gruppo, recuperato per Roma-Torino

7
119

Buone notizie da Trigoria sul fronte Wesley: il terzino brasiliano, rientrato ieri nella Capitale dopo aver risposto alla chiamata del Brasile di Ancelotti, ha lavorato oggi in gruppo insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.

Rientrato definitivamente l’allarme dei giorni scorsi: per la partita contro la Bolivia, Ancelotti aveva lasciato Wesley in tribuna per un piccolo problema muscolare, poi rivelatosi un semplice affaticamento. Ieri il brasiliano, rientrato a Trigoria, ha svolto lavoro di scarico. Oggi invece si è allenato regolarmente.

A questo punto non è da escludere che Gasperini possa impiegarlo contro i granata, anche se il tecnico ha pronta anche la carta Rensch come alternativa, considerato anche che c’è il derby alle porte.

L’altra grande incognita resta l’utilizzo dal primo minuto di Paulo Dybala: l’argentino si è allenato bene in queste settimane di pausa per le nazionali e punta a giocare titolare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – ROSSI: “A gennaio la Roma farà parecchie cose”, PETRUZZI: “Dovbyk deve giocare o c’è il rischio che si ammosci”, CORSI: “Losi è stato un eroe della Roma”, FERRAZZA: “Sempre traumatici gli addii con le bandiere”

7 Commenti

  3. Comunque, permettetemi di congratularmi con mister Ancellotti che da buon padre di famiglia e tifoso della nostra Roma ha tenuto a riposo Wesley per evitare sciocchi inconvenienti. Un selezionatore straniero lo avrebbe probabilmente rischiato.
    In questo caso Carletto merita un applauso

    • Il Brasile si è già qualificato per i mondiali.
      Credo che al momento Carletto preferisca provare le alternative per definire La Rosa dei convocati finali, piuttosto che insistere con qualcuno di già promosso rischiando inutilmente di giocsrselo.
      Il mister ci vuole bene, ma non più che al Milan e comunque non credo che ci farebbe dei favori a discapito del Brasile.

  5. Subito la formazione migliore in campo, dobbiamo uscire con la vittoria col Torino. Poi si pensa alla prossima partita, con la squadra che si incontra chi sia sia, è il derby, allora affrontiamo il derby senza troppi pensieri è sempre una partita da vincere!

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome