ULTIME DA TRIGORIA – Wesley in gruppo, recuperato per Roma-Torino

Buone notizie da Trigoria sul fronte Wesley: il terzino brasiliano, rientrato ieri nella Capitale dopo aver risposto alla chiamata del Brasile di Ancelotti, ha lavorato oggi in gruppo insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.
Rientrato definitivamente l’allarme dei giorni scorsi: per la partita contro la Bolivia, Ancelotti aveva lasciato Wesley in tribuna per un piccolo problema muscolare, poi rivelatosi un semplice affaticamento. Ieri il brasiliano, rientrato a Trigoria, ha svolto lavoro di scarico. Oggi invece si è allenato regolarmente.
A questo punto non è da escludere che Gasperini possa impiegarlo contro i granata, anche se il tecnico ha pronta anche la carta Rensch come alternativa, considerato anche che c’è il derby alle porte.
L’altra grande incognita resta l’utilizzo dal primo minuto di Paulo Dybala: l’argentino si è allenato bene in queste settimane di pausa per le nazionali e punta a giocare titolare.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Giocherà Rensch, almeno dall’inizio
questo è de fero e gomma
Comunque, permettetemi di congratularmi con mister Ancellotti che da buon padre di famiglia e tifoso della nostra Roma ha tenuto a riposo Wesley per evitare sciocchi inconvenienti. Un selezionatore straniero lo avrebbe probabilmente rischiato.
In questo caso Carletto merita un applauso
esatto grazie carletto
Il Brasile si è già qualificato per i mondiali.
Credo che al momento Carletto preferisca provare le alternative per definire La Rosa dei convocati finali, piuttosto che insistere con qualcuno di già promosso rischiando inutilmente di giocsrselo.
Il mister ci vuole bene, ma non più che al Milan e comunque non credo che ci farebbe dei favori a discapito del Brasile.
Ma come? I pennivendoli scrivevano lo stop sarà lungo, è recidivo, pure lo scorso anno 40 giorni fermo, è adesso che scrivete?
Subito la formazione migliore in campo, dobbiamo uscire con la vittoria col Torino. Poi si pensa alla prossima partita, con la squadra che si incontra chi sia sia, è il derby, allora affrontiamo il derby senza troppi pensieri è sempre una partita da vincere!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.