Konè, valutazione alle stelle. La Francia lo esalta: “Un guerriero, contro l’Islanda era ovunque” (VIDEO)

Manuel Koné continua a prendersi la scena internazionale con prestazioni di altissimo livello. Il centrocampista di proprietà della Roma è stato grande protagonista anche nella vittoria per 2-1 della Francia contro l’Islanda.
La Federcalcio francese, attraverso i propri canali social, ha celebrato la sua prova pubblicando un video con le migliori giocate del giallorosso. Nel post è comparso un commento eloquente: “Match da guerriero. Koné era ovunque”, a testimonianza della prestazione totale del calciatore, che si è distinto per corsa, intensità e qualità nelle due fasi di gioco.
Un riconoscimento importante che conferma la crescita esponenziale del centrocampista classe 2001, sempre più protagonista anche in chiave Roma. Più volte Deschamps, attuale ct della Francia, ha ripetuto come il mediano giallorosso venga sottovalutato.
Il valore di Konè, arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 per 18 milioni di euro più bonus, sta aumentando a dismisura grazie a prestazioni sontuose sia con la maglia della Roma che con quella della nazionale transalpina.
100M , grazie
150M, grazie.
base d’asta 10 ml
100 ml
200, grazie
200M, grazie.
Konè è nostro non si tocca
Ottimo…sta cosa qui non può farci che bene.
Qualcuno avvisi Marotta che nel frattempo la quotazione è salita a 120 mln e la tendenza a medio termine è 150, altro che Bitcoin…
Seriamente, 100M con questa pubblicità, è il valore per una vera big europea. Non per le tasche di Marotta. Ci proveranno infilando un Frattesi qualsiasi nella trattiva. Non mi stupirebbe se non lo avessero già fatto. Stile mercato del bestiame.
Koné se dovrà partitre per permetterci di completare la squadra, diciamo fra un paio di stagioni, dovrà andare all’estero: Real, PSG, Liverpool…
io sono contro al venderlo e non credo verrà venduto, ma dai tempi di marquinhos fino a salah e alisson abbiamo sempre capitalizzare al minimo, cerchiamo d ora in avanti di essere una bottega cara pure noi
tenere quelli forti, no?
e trovarne altri?
secondo me ferguson crescerà tanto e anche il centrale polacco.
Svilar che te lo dico a fare…
altro boom sarà wesley
e soulé.
e dybala l’anno prossimo lo dai agli arabi…
“Capitalizzato al minimo” Salah e Alisson non direi; col primo avremmo forse potuto fare qualcosa in più ma non tanto, ricorda sempre che Neymar (operazione avvenuta DOPO) è quello che ha stravolto il mercato. In quel momento l’operazione Salah era migliorabile ma non scandalosa. Alisson, nel momento in cui è stato venduto, è stato il portiere più pagato della storia.
Se arriva un top club che gli offre 10mln l’anno sarà lui a chiedere di andar via purtroppo
ci sono state occasioni, salah su tutte, dove se non ricordo male avevi urgenza di vendere entro il 30 giugno, e chi compra fa il suo gioco.
salah a 50 mln fu una rapina, ma non potevano che fare cosi…
❤️🧡💛
La Roma non ha mai avuto “amici” sul mercato. Quando fu venduto Alisson, si fantasticava di realizzare 80 ml, perché in corsa c’erano il chealsea ed il mu. Poi il chealsea decise di non partecipare ad aste e mollo’ il colpo… nemmeno una settimana dopo pagarono la clausola rescissoria di 80ml per una pippa al sugo… ed Alisson era già stato ceduto per molto meno…
io non escludo che sotto le dichiarazioni “è sottovalutato” ci sia anche lo zampino della stessa Roma , interessata all’ aumento di valore
Sta crescendo, maledettamente per gli avversari!!!
Prenderà a segnare, ne sono sicuro.
Kone’, se non si farà travolgere dall’esaltazione, è destinato a far esplodere il costo di acquisto di un centrocampista a livello mondiale!
A quel punto accetterei tutto, una STRAVENDITA A CIFRE RECORD (anche il triplo di quello che si auspicava l’Inter!!!) o, meglio ancora, la sua permanenza per una Roma Super!!!
Nella 1ª ipotesi sarei contento per lui, nella 2ª per lui e per noi….
(ma, “alla peggio”, anche la 1ª ipotesi avrebbe un senso per la nostra crescita..).
MANU KONE’ SEMPRE PIÙ FORTE.
FORZA ROMA
Ok inizio a pensare che dietro a questo momento di gloria mediatica ci sia dietro qualcosa.
E cosa? Un eventuale compratore non ha interesse a fare lievitare il prezzo in modo esponenziale; l’eventuale venditore, la Roma, dubito che abbia i mezzi per influenzare la federcalcio francese, ma nemmeno Deschamps che al massimo risponde a chiamate provenienti da altre zone d’Italia.
Non è necessario fare sempre della dietrologia, ci può stare che il ragazzo stia semplicemente stupendo anche i suoi stessi connazionali a suon di prestazioni.
Ho seguito il match contro l’Islanda, e lui effettivamente è stato un gigante in mezzo al campo, soprattutto dopo l’espulsione di Tchouameni ha moltiplicato le energie, sradicato palloni su palloni dai piedi degli avversari, ha consentito ai suoi difensori di rifiatare.
Vogliono riportarlo in Francia? C’è solo un club che può farlo, per loro sono 150, grazie, anche a parziale indennizzo delle sòle Pastore, Wjinaldum, Renato Sanches…
daje, a ogni titolo sono 10ml in più 🙂
E quindi se decideranno de vennello, me auguro che sarà pe’ n’importo a tre cifre, co’ n’paro de zeri : famo che varga n’centone de milioni, soprattutto si lo vole occhio de farco.
Diciamo che siamo piu che rientrati dei costi di De Rossi per 3 anni grazie alla sua insistenza per avere questo giocatore. No perche’ sento ancora qualcuno che continua a fare i calcoli sul suo costo. Grazie Danie’
Ma che vogliono Kone e nostro se altri lo vogliono vedi L’intere con marmotta devono caccia 150 milioni altro che!!!
Tale e quale a Frattesi
😂🤣😂🤣🤣
Si sta dando troppo risalto alle prestazioni di Kone’, non facendo altro che attirare le attenzioni di mezza Europa e di societa’ che farebbero carte false per averlo. Credo che anche noi dovremmo rassegnarci a una eventuale cessione a fronte di un’offerta che non si può rifiutare… Il problema è che purtroppo questa società si accontenta sempre del minimo, lo abbiamo visto con Zalevsky che abbiamo venduto a 7 milioni ove l’Inter ne ha poi presi 17 dall’Atalanta… In sostanza Kone’si può cedere ma a non meno di 60 milioni, lasciando stare cifre fuori dal mondo che nessuno ti darà mai… Non credo che sia un giocatore destinato a rimanere a Roma, tra l’altro dopo tutto questo trambusto sul suo valore, è normale che sarà un’altro che verrà a battere cassa per la prossima stagione..
a puma frattesi 40 milioni zele 17 kone 60 , dai se quelli valgono quelle cifre il centrocampista titolare della francia mi sa che minimo vale 100 se non di piu, guarda il milan a quanto ha venduto i sui
almeno 90 (è giovane, centrocampista titolare della Nazionale più forte al mondo, ingaggio al momento non troppo alto, etc.). Se Tonali è andato a 80, Rejinders a 70, Koné non puo andare a meno di 90
Si accontenta del minimo? DIECI mijoni per Felix alla Cremonese, il minimo?
Quindi le parole di gratitudine di Konè “la Roma è l’unica squadra che ha veramente creduto in me, qui sto benissimo ” non valgono più.
Secondo te poi sono i titoli che stanno dando troppo risalto? Non sono le prestazioni da alieno che sta tirando fuori, no è?
Prestazioni che sono sotto gli occhi di tutti…..
Cmq un favore occhio di lince ce lo ha fatto valutando offerte per Frattesi dai 35 ai 40M, vuole dire che Konè se sarà venduto dovrà essere almeno al doppio perché ci sono varie categorie di differenza tra i due.
É forte senza alcun dubbio a tutti i fondamentali del grande centrocampista,
ma a questo permettetemi di aggiungere
che un gran merito della sua esponenziale
crescita va dato a Ranieri che l’anno
passato ne ha forgiato le qualitá,
e a voi tifosi meravigliisi che lo inneggiate
à ogni tocco a ogni recupero di palla e
tant’altro, e lo trattate come un figlio di
Roma e della Roma.
Il resto é del contorno alla francese, che come
al solito cercheranno di dire!!! La Gioconda,
l’ho inventata io!!!!!!;🖕❤️
Comprateve un’ACCA, please!
Valutazione alle stelle? Bene. Iniziate a mettere 100 mln sul valore di transfermark tanto per iniziare, poi si vedrà! Forza Roma
E pensare che Juric non lo vedeva, lo lasciava spesso in panca (a volte neanche subentrava) dicendo che non lo vedeva ancora pronto……..!!!!
Eppure lui era stato preso per vincere i trofei 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣che se nun se sbrigavamo a cacciallo mo stavamo a gioca’ contro i Tirolesi. Benedetta quella sconfitta casalinga contro il Bologna!!!
Ma Radha (con un commento molto Cassanante) ha detto che e’ Uno normale..
Non so perche’ il Ninja abbia scelto di esprimersi cosi’ ma non ho molto apprezzato.
swmplicemente un po d invidia, ma ci sta!
Se vogliamo crescere non si vende questa gente ma dobbiamo aggiungerla….
Gli rifacciamo la squadra a Gasperini il prossimo anno con i soldi di Kone e vinciamo lo scudetto.
Strootman, De Rossi, Nainggolan; Pijanic. Erano tutti di spessore. Ora se vendiamo Koné, chi ci rimane?
Pessina a gennaio. 💀
Magari al suo posto si prende Tonali ed Ederson.
La cosa importante è reinvestire bene i soldi che entrano
se qualcuno lo vuole deve pagarlo e anche caro…..facendo i confronti con i vari Tonale, Frattesi,…..x 80-90 milioni OK
Questo ragazzo non si tocca, anzi va affiancato da altri calciatori di pari caratura. Poi se è dico se proprio dovremo sacrificarlo in nome del fpf, devono mettere in conto almeno 120/150 milioni perché quest’anno con Gasperini crescerà ulteriormente anche sotto rete.
Credo che Konè rimarra sicuramente fino al termine della stagione e se raggiungiamo l’obiettivo Champions e un buon piazzamento in Europa League è possibile (lo spero) che lo avremmo anche nell’anno del centenario..Tutto questo a patto di centrare gli obiettivi o temo che dovremmo salutarlo a fine anno (cosa che ha detto velatamente Ranieri per incominciare ad abituarci a tale eventualità e non cadere dal pero a giugno).
Tuttavia Anche nel caso che il tutto si incastrasse alla perfezione c’è forte sensazione che non rimarrà con noi per più di 2 anni..L’obiettivo è quello di impiegarlo al massimo per ottenere risultati al più presto in queste 2 stagioni e cederlo ad una cifra astronomica nella stagione 27/28 dopo avergli dato visibilità in Champions.
I giocatori vanno e vengono, nessuno resta, solo le Bandiere e i Capitani veri.
A Roma non abbiamo più bandiere nè capitani veri.
Ci mancano i Totti e i De Rossi, soprattutto visto che i giovani talenti vengono allontanati per plusvalenza finito il periodo della squadra primavera.
Così anche Konè se ne andrà! mi mancherà, ma me ne farò una ragione.
Come me la sono fatta negli anni per le cessioni di altri fenomeni che hanno vestito la Nostra maglia onorandola alla grande.
Sabatini era un genio a trovare talenti, ma anche nel rivenderli.
I suoi affari migliori sono stati negli anni i vari Marquinos, Alisson, Lamela, Zscezsny, Salah, etc etc etc.
Spero che alla fine della stagione ci sarà un cordiale riscontro fra giocatore e società e una cifra consona al valore dello stesso. Tonali, come Torri ricordava, è stato venduto a 70mln… Tonali… Posso mandare giù la cessione per cifre anche poco superiori, non inferiori.
Ma fino ad allora, basta parlare di cessione del giocatore.
C’è una stagione da portare a termine e bisogna vincere!
Champions in campionato e vittoria in Europa League!
Noi Siamo la Roma
e basta speriamo la smettano di rompere..
Gli interisti interisti lo volevano regalato e ci volevano inpaccare Frattesi per oltre 30 milioni.
perfetto con una bella cifra si sistema il bilancio, poi basta sostitutirlo bene… ce ne saranno altri di kone nel mondo, mica è maradona…
Ma, quando “sboccio” Kante’ allora Al Leicester di Ranieri, fu fatto tutto sto can-can (per dirla in Gallico..)… 🤔🙄😱
Voi ancora parlate di quei pidocchiosi dell’Inter, ma Se Woltemade, implacabile bomber da 12 gol a stagione, è finito al Niucastol per 90M prima o poi sto ragazzo attirerà le attenzioni della premier.
E li sarà difficile resistere ad offerte da 80-100 sacchi.
senza prezzo, non toccate kone`
l ho sempre pensato.era meglio.che le sue prestazioni
erano nell ombra
dove sono finiti i detrattori di De Rossi che gli fanno i conti in tasca e lo criticano perche’ non libera la Roma del suo ingaggio?..si e’ fatto praticamente cacciare per prendere Kone’, ha ribaltato le scrivanie, solo con lui .metteresri in tasca 50 milioni a stare stretti di plusvalenze..Kone’ e’ mostruoso io spero resti da solo ti regge iil centrocampo…..Grazie Daniele di averlo portato a forza da noi….forza Roma!
Già l’ ho scritto chi vuole manu kone si deve presentare con un assegno di 90 mil prendere o lasciare senza bonus e niente……
ma perché Perotta segnava ? o Naingolan ? tutto dipende dalla zona in cui li fai giocare. Se ti mettono a fare il portiere, è difficile che segni. Questo se lo schieri come Naingolan, fa una barca di reti.
Compramose Tchouamèni a sto punto, così Konè se sente ancora de più a casa e nun se ne và più.
Se scherza ehhhh…..
Anche se ho letto boiate peggiori da chi lo fa per mestiere, ogni riferimento a Juric è fortemente voluto.
