Konè, valutazione alle stelle. La Francia lo esalta: “Un guerriero, contro l’Islanda era ovunque” (VIDEO)

Manuel Koné continua a prendersi la scena internazionale con prestazioni di altissimo livello. Il centrocampista di proprietà della Roma è stato grande protagonista anche nella vittoria per 2-1 della Francia contro l’Islanda.

La Federcalcio francese, attraverso i propri canali social, ha celebrato la sua prova pubblicando un video con le migliori giocate del giallorosso. Nel post è comparso un commento eloquente: “Match da guerriero. Koné era ovunque”, a testimonianza della prestazione totale del calciatore, che si è distinto per corsa, intensità e qualità nelle due fasi di gioco.

Un riconoscimento importante che conferma la crescita esponenziale del centrocampista classe 2001, sempre più protagonista anche in chiave Roma. Più volte Deschamps, attuale ct della Francia, ha ripetuto come il mediano giallorosso venga sottovalutato.

Il valore di Konè, arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 per 18 milioni di euro più bonus, sta aumentando a dismisura grazie a prestazioni sontuose sia con la maglia della Roma che con quella della nazionale transalpina.

