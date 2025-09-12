Bove saluta la Fiorentina: “Mi sei stata vicina nel momento più difficile, non lo dimenticherò mai”

Con un messaggio intenso e carico di emozione pubblicato sui propri canali social, Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina e i tifosi viola, chiudendo ufficialmente la sua parentesi in maglia gigliata.

Il centrocampista ha scelto parole profonde per ringraziare il club che lo ha sostenuto in un periodo difficile della sua carriera: “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca.”

Bove ha poi rivolto un pensiero diretto alla città e al suo popolo: “Cari Fiorentini, in così poco tempo siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!”

Infine, una dedica speciale a Firenze, quasi un abbraccio definitivo ma intriso di riconoscenza: “Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato. Firenze, sei stata due volte Rinascita.”