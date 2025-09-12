FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 12 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:55 – Gasperini domani alle 13:45 in conferenza

Mister Gian Piero Gasperini parlerà domani, sabato 13 settembre, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino: appuntamento per le ore 13:45 a Trigoria.

Ore 11:25 – Cuadrado: “Con Conte e Gasp si corre più degli altri”

Juan Cuadrado, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla dei suoi allenamenti passati: «Con Conte allenamenti tosti. In tre parole: duri, duri, duri. Come Gasperini a Bergamo del resto. Poi, in campo, corri più degli altri». Dopo una stagione complicata con l’Atalanta, l’esterno ha scelto di ripartire dal Pisa, dove due settimane fa ha affrontato la Roma nel 0-1 firmato Soulé. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – De Rossi torna a Trigoria

Novant’anni dopo la nascita di Giacomo Losi, il club giallorosso ha intitolato al “Core de Roma” il viale che porta ai campi del Bernardini. Alla cerimonia erano presenti i familiari dell’ex capitano e tanti volti della storia romanista: da De Sisti e Nela a Perrotta, Candela e Aldair. Tra gli ospiti più applauditi Daniele De Rossi, rientrato “a casa sua” a un anno dall’esonero. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Lazio, Lazzari e Patric out per il derby con la Roma

Brutte notizie per Sarri: Manuel Lazzari, fermato da un problema al polpaccio, e Patric, ancora in fase di ricondizionamento, salteranno il derby con la Roma. Entrambi dovrebbero rientrare non prima della sfida col Genoa. Buone notizie invece dai recuperi: Rovella è tornato in gruppo (impiego da valutare), mentre Pedro, Vecino e Zaccagni sono di nuovo a disposizione. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Roma-Torino verso il sold-out, derby a rilento

Oltre 62.000 biglietti già staccati per Roma-Torino di domenica: l’Olimpico viaggia spedito verso un nuovo tutto esaurito. Più lenta invece la vendita per il derby del 21 settembre: chiusa la prelazione abbonati con 15.400 tagliandi in Curva Sud, oggi scatta la vendita libera. In partenza anche la corsa ai biglietti per Roma-Lille del 2 ottobre, con già 44.000 abbonamenti coppe sottoscritti. (Il Romanista)

