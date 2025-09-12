MANCINI: “Io per sempre a Roma? Se l’ho detto è perché lo penso veramente. Qui mi sento amato”

Al Roma Store di Via del Corso, si è tenuto l’evento in collaborazione con Adidas e dedicato alle nuove maglie giallorosse. Presente all’incontro anche Gianluca Mancini. Il difensore della formazione di Gian Piero Gasperini ha risposto anche ad una domanda riguardo alla possibilità di rimanere per sempre a Roma.

“Quando si dice una cosa ci si prende la responsabilità e se l’ho detto è perché lo penso veramente. Ormai sono qua da tanti anni e dal primo giorno ad oggi mi sento sempre abbracciato, coccolato e amato e quindi è una cosa veramente speciale per me.

Sull’inizio di campionato: “La stagione è iniziata bene anche se abbiamo giocato solo due partite, quindi, continuiamo così“.