MANCINI: “Io per sempre a Roma? Se l’ho detto è perché lo penso veramente. Qui mi sento amato”

Al Roma Store di Via del Corso, si è tenuto l’evento in collaborazione con Adidas e dedicato alle nuove maglie giallorosse. Presente all’incontro anche Gianluca Mancini. Il difensore della formazione di Gian Piero Gasperini ha risposto anche ad una domanda riguardo alla possibilità di rimanere per sempre a Roma.
“Quando si dice una cosa ci si prende la responsabilità e se l’ho detto è perché lo penso veramente. Ormai sono qua da tanti anni e dal primo giorno ad oggi mi sento sempre abbracciato, coccolato e amato e quindi è una cosa veramente speciale per me.
Sull’inizio di campionato: “La stagione è iniziata bene anche se abbiamo giocato solo due partite, quindi, continuiamo così“.
Daje Mancioo
Solo per il fatto che sei il più odiato dai laziali ti eleva a super amato dai romanisti 😂😂😂😂
l’unica cosa è che gli manca la velocità per tornare indietro a difendere
infatti da centrale è meno esposto agli uno contro uno, ma la tigna non gli manca, così come le capacità.
Nemmeno Aldair era veloce, tutt’altro.
Con l’esperienza il Mancio sta imparando a supplire ad alcune sue carenze.
In passato commetteva anche falli stupidi e vistosi, caricandosi di cartellini dopo poche partite, adesso è diventato molto più scaltro, sembra una piovra che si avviluppa sul suo avversario e alla fine lo soffoca, in un modo o nell’altro.
Ancora dicono tecnicamente non è il massimo,la sua cazzimma è un esempio per tutti
Daje Capitano!!
in realtà gli ho visto mettere palle in mezzo per la punta, molto ma molto meglio di terzini che abbiamo avuto per anni….
sicuro che crossa meglio di celik.
❤️🧡💛
Capitano Guerriero Sbandieratore di Sorci!
bisogna allungare e spalmare il contratto per almeno 5 anni sia a lui che a Cristante, giocatori ottimi da tenere in rosa anche se dovessero arrivare calciatori piu forti come tutti si augurano. Se si riuscisse ad abbassare il loro ingaggio per rendere sostenibile il costo della rosa sarebbe un’operazione intelligente.
per vincere c’è anche bisogno di gente che fa gruppo, che dà l’esempio. Mancini e Cristante fanno sempre comodo, è importante avere professionisti come loro per guidare i nuovi giocatori. Detto questo penso che El aynaoui diventerà titolare al posto di Bryan, ma l’ ex atalanta in caso non farà storie. Anche perché c’è pure la coppa d’Africa, e il Marocco giocherà molte partite perché è tra le più forti africane
l’unico difetto è che non è nato a Roma….ma come disse il grande Viola è più romanista uno che ha la fortuna di nascere a Roma o uno che viene a Roma e lo diventa? UN GRANDE
e soprattutto strapagato
Grande capitano di fatto. Difensore cresciuto tantissimo e ragazzo serio che dà tutto e anche di più. Non molla mai e onora ogni volta la Roma con l’impegno che ci mette per tutti i 90 minuti e oltre. Vero leader e trascinatore. Intoccabile!
Come dico da anni
11 mancini!!
tra Dobvik, Hermoso, Ndicka, Baldanzi, Bayley, Dibala, Soulé, Angelino, Tsimikas, Romano siamo arrivati a 10 mancini: 10+1 con Mancini e ci siamo!
