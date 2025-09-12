GASPERINI: “Campionato più equilibrato del solito. Difficile prevedere dove arriveremo, i risultati si costruiscono strada facendo”

Gian Piero Gasperini è intervenuto all’emittente televisiva Sky Sport per parlare degli obiettivi stagionali della Roma e sulla Serie A. Ecco le sue parole.

Sugli obiettivi stagionali: “È stato veramente importante stabilire un contatto efficace subito. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere dopo solamente due partite, ma credo sia sempre stato così per me: i risultati li costruisci strada facendo.

Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi chiari, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare”.

Sulla Serie A: “Questo è un campionato molto più equilibrato, probabilmente ancora più dell’anno scorso, perché tante squadre si sono rinforzate: non solo le prime della classifica, ma anche le immediate inseguitrici e persino quelle della parte bassa. Tutto ciò renderà la vita difficile per tutti”.

Fonte: Sky Sport