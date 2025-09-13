Pellegrini convinto del nuovo ruolo: ora la priorità è giocare

Lorenzo Pellegrini ha tracciato la sua priorità da qui al mercato invernale: giocare. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (N. Maurelli). L’infortunio e la presa di posizione di Gasperini sulla fascia da capitano sono questioni archiviate.

Da qui a gennaio il giudizio sul futuro del giocatore arriverà dal campo, in una posizione diversa ma già sperimentata in passato. Il nuovo ruolo – in mediana – intriga molto Pellegrini. Un ritorno al passato che potrebbe innescare una trasformazione decisiva per il suo futuro. Tra Pellegrini e Gasperini c’è stima reciproca, come dimostrano le parole del tecnico.

Il tecnico potrebbe ritagliargli un piccolo spazio già nella sfida contro il Torino. La Roma ha bisogno della qualità di Pellegrini, anche in mezzo al campo e non solo davanti. La squadra in quella zona ha tanti muscoli e quando servirà un pizzico di tecnica in più ecco che Gasperini sceglierà Pellegrini.

Almeno fino a gennaio, termine ultimo per decidere. Di rinnovo le parti non hanno discusso ma la situazione potrà cambiare se il campo fornirà le risposte giuste.

