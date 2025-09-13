Pellegrini convinto del nuovo ruolo: ora la priorità è giocare

Lorenzo Pellegrini ha tracciato la sua priorità da qui al mercato invernale: giocare. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (N. Maurelli). L’infortunio e la presa di posizione di Gasperini sulla fascia da capitano sono questioni archiviate.
Da qui a gennaio il giudizio sul futuro del giocatore arriverà dal campo, in una posizione diversa ma già sperimentata in passato. Il nuovo ruolo – in mediana – intriga molto Pellegrini. Un ritorno al passato che potrebbe innescare una trasformazione decisiva per il suo futuro. Tra Pellegrini e Gasperini c’è stima reciproca, come dimostrano le parole del tecnico.
Il tecnico potrebbe ritagliargli un piccolo spazio già nella sfida contro il Torino. La Roma ha bisogno della qualità di Pellegrini, anche in mezzo al campo e non solo davanti. La squadra in quella zona ha tanti muscoli e quando servirà un pizzico di tecnica in più ecco che Gasperini sceglierà Pellegrini.
Almeno fino a gennaio, termine ultimo per decidere. Di rinnovo le parti non hanno discusso ma la situazione potrà cambiare se il campo fornirà le risposte giuste.
Fonte: La Repubblica
Pellegrini a centrocapo crea un enorme buco.
Al massimo può giocare dietro la punta.
Al massimo puo’ giocare dietro la porta!
condivido. ma visto che l’articolo è di Repubblica non so se sia per creare il solito malumore redazionale, o una marchetta per Pellegrini. a gennaio spero porti qualcosa nelle casse (ho scritto spero e qualcosa) perché il suo contratto non verrà rinnovato.
Ma chi l’ha stabilito che il suo ruolo sia in mediana? Pocetta?
gli agenti fanno fare pubblicità alle testate giornalistiche per il.morale dei propri clienti. peccato purtroppo che alla fine è sempre il campo che parla.
Direi di lasciar fare al mister, inventò Cristante mezza punta e fece una caterva di gol. Magari inventa il nuovo Barella
Pellegrini NON diventera’ mai un mediano perche’ gli manca la cattiveria e non ha le caratteristiche per fare il mediano.
Con tutto il rispetto per Pellegrini, trovo che questa nuova situazione sia la più ragionevole: se da qui al mercato di gennaio lui dimostrerà di saper offrire ottimi risultati nel nuovo ruolo, è molto probabile che il suo contratto con la Roma venga rinnovato per altri anni. Vediamo cosa succede…
mah ancora con la romanita stiamo di bruno conti e totti non ce ne saranno piu
Basta che non fa danni.. Servono tutti e se si recupera un uomo in più a prescindere da chi sia è tanto di guadagnato. Poi, se il Gasp riesce a tirare fuori il massimo da lui, sarà la Società a decidere. Ovvio che il tutto è legato ai risultati per il bilancio FpF ma se dovesse rivalutarsi può rimanere con ingaggio ridotto o venduto con qualche euro in più. Forza ragazzi e Forza Roma! Serve tutto
io lo dicevo e l’ho sempre detto che sarebbe diventato leader anche quando eccedeva nei contrasti danneggiando la squadra,lui dicevo sarà il centrale più forte della A e così è mancino 1 di nooi
Eccedeva nei contrasti? ma quando? E’ sempre stato debole, ma più che una questione di fisico è una questione tecnica e di testa. Ai tempi in cui giocavo (a noi difensori ai mediani) ci allenavano allo scontro, ai tackle, ripetuti,, forti, da portare gamba contro gamba, con posture precise, perché nel contrasto se metti male la gamba quasi sempre ti fai male. Se non hai la disposizione al contrasto, non la trovi. Paredes l’aveva, Keita, Strootman certamente, ma anche Pizarro, levargli la palla era molto difficile. Ma Pellegrini mediano, mi sbaglierò, ma lo sbriciolano.
Credo abbia sbagliato articolo e si riferisse a Mancini
Articolo scontato come una cambiale…
La Repubblica… 🤷🙄
nooooooo per favore ….
E vediamo se Gasp fa sto miracolo!
Al di la delle mie valutazioni, non idilliache, di Pellegrini come uomo e i dubbi come atleta, per il bene della squadra spero che colga questa, ultima credo, occasione di rivalsa.
Ancora, è una persecuzione
Persecutio Peregrinorum
Non ce ne liberiamo piú ! È un obolo obbligatorio da dover pagare !!!! Ma porca zozza, oh…….. Non è possibile !!!!
Me sembra na cassata che giochi a centrocampo.
Non ho mai visto un giocatore così spinto dalla stampa, al di là del suo valore!!
4 milioni a stagione è una cifra spropositata
Pensa io invece non ho mai visto una squadra ,martoriata dalla stampa,ben oltre i suoi demeriti, tralasciando lo schifo arbitrale a cui siamo sottoposti dalla notte dei tempi
Se Pocetta fosse stato il procuratore di Barusso gli faceva vincere il Pallone d’oro.
Se si guarda quanto la Roma ha e dovrà sborsare per averlo in rosa risulta a parer mio un investimento sbagliato e visto le prestazioni degli anni precedenti, fallimentare. Se si vuole recuperare qualcosa è giusto che si riproponga con la speranza che non faccia le medesime prestazioni dello scorso anno mettendo in difficoltà la squadra e la società. È anni che è giallorosso e le occasioni le ha già avute.
Pellegrini può giocare solo in mediana, con compiti più costruttivi. Se ci fossero due centrocampisti insieme a lui, sarebbe meglio. Solo con uno (che non può essere Cristante) , è un po difficile. Se poi dovesse recuperare l’agonismo che aveva agli inizi, potrebbe farsi. Ma dubito. Oltretutto lui non ha ancora capito che quel ruolo sulla fascia, a ridosso delle punte, era una forzatura per esigenze di organico da parte degli allenatori. Si è adattato, con Mou gli è andata bene per circa due anni, ma poi è stato pietoso. Perché non è nella sua natura e lo doveva capire lui per prima: forse pensava di essere come il Totti di Zeman. Un altro mondo, però.
la stampa lo spinge perchè fa danni…
Esatto. Interpretazione interessante. Sia in campo che fuori . Ad ogni conferenza stampa pre partita c’e’ sempre la domanda Pellegrini per metterei difficolta’ l’ allenatore ( esempio conferenze con Ranieri che ha fatto molto bene ma si parlava solo di prossimo allenatore e Pellegrini)
Sperare che faccia qualche partita buona per poterlo vendere a gennaio dovrebbe essere la logica, pensare ad un rinnovo trovo scandaloso il solo pensarlo… ormai ha fatto il suo tempo a Roma…
se viene recuperato a livello mentale ( a livello fisico è così e basta ) potrebbe rivelarsi una buona riserva
Avrei delle riserve in proposito. 😂😂😂😂😂😂😂😂
Pellegrini deve fare da tutor a El Aynaoui, perché, lo ripeto, il marocchino è stato l’acquisto più importante della scorsa campagna acquisti.
Che ingrani presto è di fondamentale importanza per la squadra e per le sorti della stagione.
sono d’ accordo con chi dice che servono tutti.
FORZA ROMA dalla Curva si alzerà…
Basta che Pellegrini la smetta di cercare di dare alla Roma la Sua personalita’ ..
una mezz’ora da mediano di tecnica, se non casca per terra e non si rialza al volo, magari puo’ essere nelle sue corde .. da verificare sul campo con avversari tignosi che corrono piu’ veloci di te, che con tutti i mezzi ti buttano via e si prendono il pallone .. dalla di prima quella palla anziche’ giocherellarta a 2 all’ora che il calcio oggi va a ben altre velocita’ ..
non ricominciamo, pellegrini il suo tempo a roma è finito, vada a sbarcare il lunario da un’altra parte, con tutto il rispetto
…..e niente, è ripartita n’artra vorta la ” grancassa” !!!!!!
Se, se ,se… quanti anni ancora di SE
Ho dimenticato di mettere il punto interrogativo.
“Ritorno al passato”…quale passato?
Le uniche volte che ha giocato in posizione di mediano arretrato è stato ai tempi (brevissimi) dei “Fab Four” (fa quasi ridere a dirlo adesso) con Mourinho.
Forse una manciata di partite in tutto, con esiti tutt’altro che brillanti e il 90% dei commenti a proposito in fotocopia nel dire che “Pellegrini è un trequartista!”.
Come puoi pensare di sostituire uno tra Cristante e Koné con lui?
Gasperini al momento già si fida poco a farlo con uno tra Pisilli e El Aynauoi, figuriamoci con Pellegrini.
Della serie ci credo quando lo vedo…
Appunto, però poi se lo vedi non stiamo col fucile puntato su Pellegrini pronti a sparare al primo errore, perchè in ogni caso la colpa sarebbe di Gasperini.
Io se lo mettesse in quel ruolo mi fido ciecamente.
Goodbye strager, go somewhere else, far, far, far away from ROMA…..
Pellegrini può essere una buona riserva come trequartista o comunque dietro la punta. Ma con un ingaggio da panchinaro, ovvero non più di 2 ml. E visto che negli ultimi 3 anni se ne ha già presi tanti, se vuole rimanere deve dimostrare innanzitutto integrità fisica e accettare un contratto da un milione e mezzo, visto che ha già preso in anticipo soldi senza meritarsene
Se Gasperini si azzarda a fare sta mossa lo vedo già vestito di arancione che cammina verso il patibolo come gli altri mister che lo hanno preceduto. Non mi sembra possibile che sia così sprovveduto e quindi st’articolo è solo fuffa. Da “…gli auguro le migliori fortune” a titolare a scapito di Konè, Cristante o degli investimenti che giustamente la società ha fatto con Pisilli e El Ayanoui mi sembra davvero fantrasia. Se solo Gasperini ne avesse capito l’impiego da titolare avrebbe detto benn altre cose riguardo la vicenda estiva tra Pellegrini e la società ed invece è stato il primo che ha chiarito in modo inequivocabile che la Roma non lo rinnova e che per il tecnico poteva accomodarsi all’uscita. Adesso lo mette titolare in un centrocampo a due perchè ha visto le risposte che si aspettava col Roma City? Auguri Gasperì e auguri Roma!
Questo articolo lo avrà suggerito il procuratore per far passare dei mesi tranquill, al suo assistito, da qui a gennaio. Poi si cercherà una situazione alla Zalewski (altro.suo assistito). Un dato di fatto è il seguente, incontrovertibile, l’ingaggio “pesante” di Pellegrini ti ha condizionatore il mercato occupando uno slot importante, a maggior ragione pensando che è praticamente una Riserva.
non è che è convinto, è che non ha altre possibilità
Scusami, seconde te non ci sono possibilità di metterlo in altre zone del campo o non ci sono alternative migliori di lui nel centrocampo a 2? Non per convincerti, ma solo per condividere un opinione, io la vedo che Pellegrini è stato pressochè nullo gli ultimi tre anni giocando nell’unico ruolo sostenibile per la squadra, senza compiti nè di impostazione e nè di copertura. Il problema di Pellegrini è che il ruolo che lui ha rivestito nelle sue stagioni alla Roma richiede una qualità di ben altro livello, mentre l’impiego da centrocampista puro, in un modulo a 2 o tre, non lo ha mai visto all’altezza nei non pochi esperimenti effettuati. Basarsi sui numeri, che pure da almeno tre anni sono vergognosi per un rifinitore, seconda punta, trequartista, sottopunta, chiamiamolo come volete, è un esercizio utile per trovare una qualche giustificazione al suo impiego, ma non fotografa il rendimento reale del giocatore. Ciò che lo ha reso inviso agli occhi dei tantissimi tifosi, che oramai sperano solo di tornare a giocare in 11, ovviamente senza di lui, è la mancanza di agonismo, di peso, di sostanza. Rizzitelli, tanto per fare un nome, non segnava granchè per essere un attaccante, ma la gente lo ha amato e lo ama ancora, proprio perchè ha sempre ammirato il suo impegno, la sua combattività, la sua continuità ed intensità nei 90 minuti. Aldilà dei gol o degli assist, Pellegrini è impalpabile, spesso irritante, a volte disarmante. Ci sono possibilità di giocare in 11? Si, e spero che Gasperini lo faccia e che la Roma volti pagina, schierando atleti che rappresentano un investimento e meritano le loro opportunità, come le ha avute Pellegrini.
Girano tanti soldi per il rinnovo,ogni 6 mesi prima del rinnovo esce dal letargo una volta firmato a 6 milioni esce dal letargo con la bandierina della Roma.
Solo con Cristante che tappa i buchi lasciati da Pellegrini… e solo con squadre con centrocampo non molto fisico. In coppia con Konè (che tiene palla, ma non aiuta i compagni come Cristante), sarebbe un disastro. Poi chiaramente se si cambia modulo, e si gioca con El Ayanoui sulla trequarti, il discorso cambia…
Il Capitano vero sei tu. Non si è Capitano per anzianità di servizio, come al ministero, ma per i natali è tu sei d Roma.
premesso che non è andato bene negli ultimi due anni se riuscirà a dare una mano centrocampo ben venga così si guadagna lo stipendio poi si vedrà l importante è arrivare in alto con chi a me non interessa perché tifo la Roma dajeeeee
Si, giocare a briscola…
Come al solito il gruppetto di troll antiromanisti devono spalare letame su un giocatore della Roma, a turno cercano di colpire tutti.
Fatevene una ragione, siete inutili esprimete il vostro livore per invidia.
occupate meglio il vostro tempo andando a fare qualcosa di utile, vi sentirete meglio.
