Konè superstar: la valutazione sale a 60 milioni

Liberté, Égalité, Manu Koné. In Francia il motto nazionale viene ironicamente rivisitato per celebrare l’ascesa del centrocampista della Roma, reduce da una prova maiuscola contro l’Islanda al Parco dei Principi. A confermarlo è anche la nazionale francese, che sui propri canali social ha diffuso una clip con le migliori giocate del giallorosso accompagnata dal commento: “Match da guerriero. Koné era ovunque!”.

Deschamps, come Gasperini a Trigoria, gli ha già affidato le chiavi del centrocampo. Un riconoscimento che accresce il valore del classe 2001, arrivato un anno fa dal Borussia Mönchengladbach per 18 milioni. Oggi Koné è considerato un incedibile: la Roma lo lascerebbe partire soltanto di fronte a un’offerta shock, ben oltre i 45 milioni rifiutati in estate. Con i Mondiali alle porte, la valutazione continua a lievitare e potrebbe raggiungere presto i 60.

Accanto a lui, altri due simboli della Roma contemporanea: Svilar e Dybala. Il portiere, eletto miglior estremo difensore della Serie A 2024/25, continua a dividere Belgio e Serbia sulla sua futura nazionale. La Joya, invece, resta il volto più riconoscibile della squadra: 129 gol in A, secondo marcatore in attività dietro Immobile, ultimo vero fantasista capace di accendere i riflettori dentro e fuori dal campo.

Koné, Svilar e Dybala sono i pilastri del presente giallorosso, i tre uomini immagine su cui la Roma punta per costruire anche il futuro, affiancati da giovani talenti come Soulé e Ferguson.

Fonte: Corriere dello Sport