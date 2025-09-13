Konè superstar: la valutazione sale a 60 milioni

Liberté, Égalité, Manu Koné. In Francia il motto nazionale viene ironicamente rivisitato per celebrare l’ascesa del centrocampista della Roma, reduce da una prova maiuscola contro l’Islanda al Parco dei Principi. A confermarlo è anche la nazionale francese, che sui propri canali social ha diffuso una clip con le migliori giocate del giallorosso accompagnata dal commento: “Match da guerriero. Koné era ovunque!”.
Deschamps, come Gasperini a Trigoria, gli ha già affidato le chiavi del centrocampo. Un riconoscimento che accresce il valore del classe 2001, arrivato un anno fa dal Borussia Mönchengladbach per 18 milioni. Oggi Koné è considerato un incedibile: la Roma lo lascerebbe partire soltanto di fronte a un’offerta shock, ben oltre i 45 milioni rifiutati in estate. Con i Mondiali alle porte, la valutazione continua a lievitare e potrebbe raggiungere presto i 60.
Accanto a lui, altri due simboli della Roma contemporanea: Svilar e Dybala. Il portiere, eletto miglior estremo difensore della Serie A 2024/25, continua a dividere Belgio e Serbia sulla sua futura nazionale. La Joya, invece, resta il volto più riconoscibile della squadra: 129 gol in A, secondo marcatore in attività dietro Immobile, ultimo vero fantasista capace di accendere i riflettori dentro e fuori dal campo.
Koné, Svilar e Dybala sono i pilastri del presente giallorosso, i tre uomini immagine su cui la Roma punta per costruire anche il futuro, affiancati da giovani talenti come Soulé e Ferguson.
Fonte: Corriere dello Sport
Per me sotto gli 80 non si muove, a 80 comincerei a pensarci, a 90 lo vendo. Tanto non ce li da nessuno e rimarrà per fare una Roma più forte. Abbiamo giovani talenti su cui puntare per costruire una Roma degna del suo nome. Vendiamo le minutaglie e lasciamo i campioni, andando a prendere altri giovani di prospettiva. FRA
E chi te lo dice che a 90 non lo vendi?
80 sicuri, è un top player, non mi stupirei se a 100 venisse venduto lo stesso, non sarebbe un furto
Abbiamo una rosa di giovani di prima fascia da paura. Svilar Ndicka Ghilardi Reinsh Kone El Aynaqui Pisilli Zioltowski Soule Ferguson Baldanzi che se mantengono le promesse, abbiano il futuro assicurato. Alcuni di loro sono già il presente. Ora sta a Gasperini farli rendere al meglio e su questo non ho dubbi perché il mister è un top tra gli allenatori in europa.
noneeee kone` non si tocca almeno x un paio d’anni
Sono pochi, deve almeno sorpassare Cristante!!
…e quanti sennò?
tutto il cucuzzaro!
per gamba.
Ma leggeremo un articolo al giorno su Kone fino a gennaio?
@ Chico
Mammamia quanto c’hai ragione… mo’ famo pure basta …eddai no?’
Domani c’è la Roma, non solo Konè (che ovviamente apprezzo tantissimo) ed è piu’ importante di quanto costa adesso Konè.
Testa al toro.
Sempre Forza Roma !!!
…si, hanno deciso che lo dovemo venne e hanno pure fatto er prezzo. Rassegnate @Chico, ci sbomballeranno ben oltre gennaio se dovessimo teneccelo (cosa che spero, mi auguro e che voglio pensare la Roma faccia).
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Non sapendo più che scrivere vanno a caso, prima tutti i migliori li venderemo presto, oggi invece sono la spina dorsale della squadra. Soule’prima bruciato ora addirittura futuro con Ferguson che in teoria è rotto per sempre dopo averlo comprato rotto per sempre. Insomma un alto giornalismo per un france giornale, il cantiere dello sporc rimane il numero uno per informazioni e giornalismo sportivo.
Domani ovviamente daranno Dybala in Arabia e come autista ci sarà Kone perché lo ha detto Dechamps.
Bello bravi e belli, smettete di infangare Roma pensate a Milano e Torino che vi viene meglio tipo calciomercato.com.
Forza Rkma
Forza Roma
meglio non commentare la valutazione del Corriere …
Seeeeeeeeeeeeee 60……..a Marotta je costa 1 occhio della testa!
quello bono, quello che va dove je pare nun lo volemo
Finalmente il CdS esce con un pezzo positivo che fotografa il presente della Roma con un minimo di base logica. Tra l’altro bene fa il giornalista a non caricare su Soulé, che è il top player più giovane della squadra.
Ferguson lo devo prendere all’ asta domani.
Soule’ può diventare più forte di Dybala, talento smisurato quello di Mati
Direi che ne vale 120!!!!
ahahahah hanno fatto pure il prezzo(basso) …Sciacalli! n
Ci stanno facendo proprio i conti in tasca. I giornalai hanno già deciso per la Roma, Konè va venduto, ma attenzione, non esageriamo troppo con le valutazioni…60 milioni bastano e avanzano…hai visto mai che poi vendendolo la Roma dovesse poi risolvere tutti i problemi del FFP? Ehhh come aveva ragione Sensi…qui altro che stampa amica…
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Lasciatelo tranquillo, meno pressione ha intorno a sé e meglio è. Abbiamo capito è forte e ce lo teniamo stretto!
60? almeno il doppio!!!
…e ancora non hanno scoperto Wesley……lasciateli in pace e pensiamo a giocare. daje Roma daje
L’anno scorso era micidiale, ma quest’anno cor Gasperade estivo è diventato proprio n’animalO
E chi l’ha data questa valutazione? Il MCity, MUnited, il Chelsea, il PSG? O Zazzaroni, il gatto chiamato bianco? Commentiano il campionato e godiamoci la Roma.
60? “Potrebbe dopo il mondiale”??
Con ferraglia come Thiaw ceduta a 40 mln di euro Koné “potrebbe valere 60”?
60 li vale Ndicka, Koné già adesso attacchi il telefono se non senti almeno 80/90, ma non scherziamo proprio, un giocatore che il CT di una della nazionali più forti al mondo ritiene imprescindibile vale almeno quella cifra.
Dopo il mondiale eventualmente sarà di più.
Con buona pace di Marotta e Zazzaroni.
Vi prego basta con questi articoli. E’ vero che il calcio e’ lo sport con meno valori in assoluto dove i soldi e gli affari contano più’ di ogni altro aspetto ma qui si scrive e si parla solo di questo ormai anche nelle conferenze pre partite nonni parla di sport ma di questo e di quello e soldi, contratti e contrasti non di gioco ma di pensieri diversi che hanno come soggetto interessi economici. Sembra che senza kone’ la AS Roma non può’ fare calcio e sembra che i giornalai ci sguazzino quando i giocatori sono svalutati. Non a caso uno dei pochi che ha preso valore lo sbandierano a destra e manca come prossima cessione. Veramente rivoltante.
dai, famo 59…d’altronde mica è Reijnders o Tonali e occhio muffo sta sempre sotto spesa, cerchiamo di capirlo
ciao a tutti so anni che ve leggo oggi me so deciso a scrivere… per Konè a 60 manco te sento. Se Tonali è stato ceduto a 70………. il resto fate voi…
Per gamba!
60milioni è una cifra ridicola ma a parte questo: Tutta st’esaltazione attorno a Konè mi puzza di bruciato. Che si faccia il gioco di Società e Procuratore è sicuro ma comincio a credere anch’io che sotto sotto vi sia dell’altro. Non sia mai ma quanto scommettiamo che alla prima “steccata” lo massacrano? Lo lasciassero tranquillo
Io penso che tra 80 e 100 milioni , eventualmente si potrebbe vendere………..se proprio si deve.
E n’dicka? non era pure lui un pilastro?
il prezzo lo stabilisce il corriere dello sport , ok?
ah, finalmente ha raggiunto la valutazione di Frattesi!
Ad oggi la sua valutazione non può essere solo di 60 milioni, confrontato con altri giocatori dal costo ben più alto. Inoltre, se continua con questo trend nell’arco dell’anno, a giugno sarà molto ben più alta. Io spero non si arrivi mai a cederlo, ma se fosse spero a non meno di 100.
liberté, egalité… e attaccateve ar perepepé!
per me a 100 milioni a fine mondiale se la francia vince ci arriva come valore
SE il mercato mantiene questo livello di isteria e SE la Francia vince il mondiale, a 100 milioni ci prendi forse le riserve di quella nazionale. Un titolare (e protagonista) arriverà anche a 150.
se la Francia vinci i prossimi mondiali e lui gioca come gioca arriva sui 100 sicuro
150 ti arriva forse se segna 10/15 gol e fa 5/10 assist a stagione, ma la vedo piu dura
)))))) per gamba !
Konè è quasi come dice Nainggolan ma guardando il bicchiere mezzo pieno però!!! Se comincia a fare qualche gol importante e qualche assist questo è un calciatore da 80/90 mln …Daje Manu tira fuori i conigli dal cilindro magGico!!! Tira le bombe da fuori area !!! Milan,Inter,Juve,Napoli ….sfondagli sta reteeeee!💯😉.Daje Romaaaaaa Dajeeeeeeeeeeeeèeeeeeeeee!!!
si come no in premier hanno pagato tonali 70 e noi vendiamo kone 60? ma la mia paura più grande è che lo diano ad una delle strisciate a meno di 40.
Solo per la gamba destra
sotto gli 80 lui e svilar non si muovono ndicka 40 soulè al momento 50 ma in grande ascesa… altro che transfermarkt dive si fanno le valutazioni in base alle simpatie loro
ma basta tutti i giorni un articolo su kone’ poi dove sta scritto che lo devono vendere per forza magari vendono un altro se proprio non se ne può fare a meno
Versione breve: “La valutazione” di 60 milioni è fuffa.
Versione verbosa: Giusto un paio di esempi, dall’ultimo calcio mercato:
Nusa, a giugno molti lo valutavano 15 o 20 milioni. Eppure quando qualcuno è andato a bussare ai proprietari del cartellino, questi hanno risposto: 50 milioni, in contanti e senza formule strane.
Difatti, Nusa sta ancora tranquillo e felice a Lipsia perché nessuno si è azzardato ad avvicinarsi a quella “valutazione”.
Secondo esempio: Lookman. Qual è la sua valutazione? 40 milioni? L’Inter, generosa, arriva a 45, minaccia, fa la voce grossa, “L’Atalanta deve capire…”, ma poi l’Atalanta risponde: 50 o nulla.
E Lookman è ancora lì.
Quindi, qual è la valutazione di Koné? Quella che decidono i Friedkin. Se per loro 80 milioni è un buon compromesso, la valutazione è 80. Se prendono una botta in testa e decidono che la valutazione è 10 milioni, allora Koné vale 10 milioni.
Certo, si può giocare, si possono fare delle stime, se “X” lo hanno venduto a 70, allora non può costare di meno… ma lo vedete tutti voi in questo stesso thread, qui c’è chi lo venderebbe a 80, chi a 70, chi a 100, chi teme possa essere ceduto a meno di 40. E una valutazione che oscilla tra 40, 60 e 100 milioni vuol dire che, semplicemente, non esiste.
Guardando ai giocatori nello stesso ruolo quest’anno l’arsenal ha pagato 70 milioni per Zubimendi, il Chelsea un paio d’anni fa 120 milioni x Enzo Fernandez.
Direi che la valutazione di Kone potrebbe ragionevolmente attestarsi a metà tra questi due, intorno ai 90 milioni.
Detto questo la speranza è di riuscire a trattenerlo, visto che ha un contratto fino al 2029 senza clausole rescissorie.
Dovessimo raggiungere la Champions ed ottenere un buon main sponsor per rientrare a pieno nei paletti uefa e lasciarsi alle spalle i vincoli del FPF basterà la cessione di Ndika.
L’ivoriano a giugno si troverà a 2 anni dalla scadenza del contratto, con uno stipendio già al limite del nostro tetto ingaggi. Essendo arrivato a parametro zero la sua cessione sarà tutta plusvalenza e forse dei nostri big e quello meno complicato da sostituire.
Dopodichè, dovessimo offrirci dai 90 in su x Kone potremmo anche valutare la proposta perché quei soldi spesi bene ci consentirebbero sia di trovare un sostituto all’altezza, sia di completare il mercato, magari anche col riscatto di Ferguson.
Secondo me si sta preparando la sua cessione a gennaio, arriverà la superofferta del Psg tipo l’anno scorso scorso con Kvara e come l’anno scorso tutti contenti : giocatore, Roma e francesi.
Le valutazioni dei giocatori dipendono da chi è disposto a darti una certa cifra.
Konè ad esempio,potrebbe valere anche 80 milioni , se tu li chiedi e uno te li da.
Come d’altro canto per me Ndicka non vale più di 20-25 milioni e infatti nessuno ha presentato offerte per lui in estate ,al prezzo che chiedeva Massara.
ottimo vendetelo a gennaio e così incassiamo ..
60 mln? È ancora troppo poco.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.