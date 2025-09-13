Roma, Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer: la priorità è il main sponsor

Prosegue la ristrutturazione dei quadri dirigenziali in casa Roma. Dopo oltre un anno di vuoto, il club giallorosso ha nominato Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer, figura chiamata a riorganizzare l’area commerciale e ad aumentare i ricavi. La notizia, riportata da La Repubblica, conferma che il dirigente si è già insediato a Trigoria.
La missione principale di Gandler sarà individuare il nuovo main sponsor di maglia, assente dal giugno scorso dopo la fine dell’accordo con Riyadh Season, e rilanciare l’intero circuito delle partnership, con l’obiettivo di consolidare la stabilità economica e rafforzare l’immagine internazionale del club. L’ingresso dell’ex dirigente segue quello di Jason Morrow, attuale Chief Financial Officer e uomo di fiducia dei Friedkin.
Chi è Michael Gandler
Dirigente con una lunga esperienza internazionale, Gandler è stato Chief Revenue Officer dell’Inter tra il 2015 e il 2018, contribuendo alla crescita dei ricavi da biglietteria e sponsorizzazioni. Successivamente ha guidato il Como da amministratore delegato fino al novembre 2021, accompagnando la rinascita del club lombardo con investimenti in settore giovanile, infrastrutture e strategia digitale.
Nel suo curriculum figurano anche ruoli nel marketing della MLS e, più recentemente, in Legends International, società globale di sport e intrattenimento per cui ha curato lo sviluppo di progetti commerciali in Europa.
Fonte: La Repubblica
la domanda sorge spontanea: se questi manager sono così tanto bravi, come mai cambiano continuamente società?
uno forte io me lo terrei stretto a lungo, no?
proprio per questo hanno bisogno di stimoli, di guadagnare sempre di più e poi magari gli ambienti non sono sani…
Nuovo posto equivale ad aumento di stipendio. Se ti sai vendere bene, cambi ogni 3 anni.
Quando fai lavori manageriali o ad alto livello é visto in maniera molto positiva chi ha cambiato ambiente piú volte, se sei rimasto 20 anni nello stesso posto puo essere indizio di una persona che fa fatica ad ambientarsi e sceglie la comfort zone.
Sopratutto nel mondo anglo sassone dove sono abituati all idea di cambiare citta ogni 4-5 anni. Per noi italiani sarebbe un dramma o del tutto inconcepibile, siamo ancora a “se ho un lavoro ringrazio il padre eterno e me lo tengo stretto” li avere un lavoro é la base poi si vede se ti stimola o meno e se la risposta é no cambi
Sembra uno più che competente nel suo settore. Ottimo. Questo potrebbe essere uno degli “acquisti” più importanti per i prossimi anni, lavorando bene potrebbe garantirti i fondi per 2-3 giocatori di qualità e, indirettamente, fare la differenza in campo.
Mi chiedo solo perché una figura del genere non sia stata ingaggiata prima… ma meglio tardi che mai. Penso che pian piano i Friedkin si stiano impratichendo con la selezione delle figure dirigenziali, meno giovanotti di belle speranze e più gente con esperienza.
“Contribuendo alla crescita dei ricavi dell’ Inter?” 🤔 Ahia…
se guardi i dati, i ricavi dell’Inter sono passati da circa 150 milioni nel 2014 a 350 nel 2018…
ahia de che???
Ma er Zio? Ma poi, solo er main sponsor? lo sleeve sponsor? Quello sur pantaloncino? Qui c’avemo bisogno de li mammalucchi veri e nun me capacito de come mai questi dormono da piedi…
La notizia di per sé è molto positiva. Hanno finalmente individuato – forse – la risoluzione al problema dell’incremento dei ricavi. Aspetti, questo, fondamentale per il FFP e SA. Non capisco, però, il motivo per il quale ancora latita la figura del CEO o DG che dovrebbe essere la “longa manus” della proprietà all’interno della società. Mah!!!
Nella Roma sono tutti Chief,che non hanno sottoposti. Si comandano da soli.
Aspetto con ansia la nomina del Chief Manager dell’Uffico Protocollo,tuttora vacante.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.