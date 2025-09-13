Roma, Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer: la priorità è il main sponsor

Prosegue la ristrutturazione dei quadri dirigenziali in casa Roma. Dopo oltre un anno di vuoto, il club giallorosso ha nominato Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer, figura chiamata a riorganizzare l’area commerciale e ad aumentare i ricavi. La notizia, riportata da La Repubblica, conferma che il dirigente si è già insediato a Trigoria.

La missione principale di Gandler sarà individuare il nuovo main sponsor di maglia, assente dal giugno scorso dopo la fine dell’accordo con Riyadh Season, e rilanciare l’intero circuito delle partnership, con l’obiettivo di consolidare la stabilità economica e rafforzare l’immagine internazionale del club. L’ingresso dell’ex dirigente segue quello di Jason Morrow, attuale Chief Financial Officer e uomo di fiducia dei Friedkin.

Chi è Michael Gandler

Dirigente con una lunga esperienza internazionale, Gandler è stato Chief Revenue Officer dell’Inter tra il 2015 e il 2018, contribuendo alla crescita dei ricavi da biglietteria e sponsorizzazioni. Successivamente ha guidato il Como da amministratore delegato fino al novembre 2021, accompagnando la rinascita del club lombardo con investimenti in settore giovanile, infrastrutture e strategia digitale.

Nel suo curriculum figurano anche ruoli nel marketing della MLS e, più recentemente, in Legends International, società globale di sport e intrattenimento per cui ha curato lo sviluppo di progetti commerciali in Europa.

