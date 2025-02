Gasperini, nuove voci sulla Roma. Percassi: “Non vuole restare? Ce ne faremo una ragione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un po’ a sorpresa, Gian Piero Gasperini ha annunciato di non avere intenzione di rinnovare il suo contratto con l’Atalanta, in scadenza a giugno 2026. L’allenatore è andato oltre, affermando che potrebbe anche terminare a fine stagione la sua avventura alla guida dei bergamaschi.

Nei mesi scorsi si era fatto il suo nome come possibile nuovo tecnico della Roma: Gasperini è un allenatore che piace a Ranieri, uomo a cui i Friedkin hanno affidato la scelta del prossimo trainer giallorosso. Il club capitolino infatti deve fare i conti con il fair play finanziario e l’impossibilità di effettuare acquisti roboanti, e per questo il profilo di Gasp potrebbe sposarsi bene con il nuovo progetto romanista.

Intanto Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato la scelta dell’allenatore piemontese di non voler rinnovare con gli orobici: “Certi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto tempo di anticipo. La nostra idea, proprio per il grande rapporto, è quella di rispettare al massimo la sua volontà. Se la sua volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione, ma in ogni caso ne parleremo a fine stagione. Continuare con il contratto in scadenza? Non sono tematiche attuali, noi dobbiamo pensare all’Empoli e alle prossime partite e poi vediamo”.