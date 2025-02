ROMA-MONZA, i convocati di Ranieri: out Dovbyk

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà il Monza allo Stadio Olimpico nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha appena diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i brianzoli. Nell’elenco non compare Artem Dovbyk, il quale non ha ancora recuperato dal problema all’adduttore rimediato nella rifinitura pre Roma-Porto. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.