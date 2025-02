PRIMAVERA: Roma-Juventus 2-1. Coletta decide il match nei minuti di recupero. Altro stop per Mannini

NOTIZIE AS ROMA – Prosegue la corsa della Roma Primavera in campionato. I ragazzi di Falsini battono la Juventus col punteggio di 2 a 1 e si riporta momentaneamente in testa alla classifica in attesa di Fiorentina-Sassuolo, in programma alle 13.

Giallorossi sotto dopo un quarto d’ora di gioco: a segno Merola per il vantaggio bianconero. Ma al 25esimo cambia tutto: Misitano viene steso da Ngana e l’arbitro assegna il penalty e poi espelle il difensore juventino. Dal dischetto il centravanti giallorosso realizza il rigore e rimette il match in parità.

La Roma però non sfrutta a dovere la superiorità numerica e la sfida resta in bilico fino al terzo minuto di recupero: Coletta, liberato in area da una sponda di Levak, batte Zelezny e decide il match. Da segnalare un nuovo infortunio per Mannini, rientrato in campo dopo un lungo stop e inizio ripresa e costretto a uscire a dieci minuti dalla fine.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-2-3-1): De Marzi; Sangaré (63′ Bah), Nardin, Mirra (46′ Mannini) (80′ Marchetti), Litti (75′ Cama); Romano, Di Nunzio; Marazzotti, Coletta, Zefi (46′ Levak); Misitano.

A disp.: Jovanovic, Almaviva, Della Rocca, Sugamele, Ceccarelli, Zinni.

All. Gianluca Falsini

JUVENTUS (4-2-3-1): Zelezny; Savio, Martinez, Verde, Pagnucco; Boufandar, Ngana; Amaradio, Crapisto, Merola (71′ Vacca); Pugno (81′ Ripani).

A disp.: Radu, Ventre, Biliboc, Mazur, Grelaud, Sosna, Rizzo, Djahl, Comellas Lopez.

All. Francesco Magnanelli

Reti: 16′ Merola, 26′ rig. Misitano, 90’+3′ Coletta.

Espulsi: Ngana al 25′ per aver interrotto una chiara occasione da rete.