GASPERINI: “Tre punti che ci danno grande fiducia, era una partita difficile. Stasera tifo per il pareggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi ai microfoni dei giornalisti:

La risposta sulla dimensione dell’Atalanta l’ha ricevuta oggi.

“I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione. Era una partita difficile, la Roma è forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Tolto il finale del primo tempo e qualche occasione nel secondo, abbiamo rischiato meno. Nel finale abbiamo avuto anche qualche spazio in più da sfruttare. Questi 3 punti ci danno grande fiducia”.

Ha fatto il doppio cambio all’intervallo perché non le era piaciuto qualcosa nel finale del primo tempo?

“Scalvini ha fatto bene, così come Hojlund, non era facile con Smalling. Muriel però ha giocato molti più palloni, è stato un punto di riferimento. Questi sono ragazzi di 18 anni, hanno bisogno di crescere. Scalvini ha fatto un gol splendido, ma nel finale dovevamo alzare il pressing sui due centrocampisti e portare De Roon a centrocampo. Questo ha tolto iniziativa alla Roma”.

Sembra che nelle ultime partite sapete soffrire di più e rimanere compatti.

“Si è visto anche con la Cremonese, dove dovevamo giocare di più in avanti. L’anno scorso nel girone di ritorno non siamo stati più prolifici in avanti come in passato e quindi finivamo di giocare delle ottime gare portando i difensori in attacco per trovare spazio e questo non andava bene. Per poter ambire a posizioni importanti dovremo tornare a quello, ma in questo momento va bene così. Questa sera ci ha aiutato anche il portiere”.

Non è che ora ci prende gusto a vincere di corto muso?

“Queste partite qua le vinci sempre così, difficilmente ci sono altri risultati. Sono partite equilibrate, con avversari forti. Noi dobbiamo alzare la qualità tecnica. Oggi abbiamo giocato con tanti centrocampisti per avere maggiormente il possesso del gioco e per perdere meno palloni possibili. Abbiamo tante facce e cerchiamo di scegliere quella giusta ogni volta”.

Nel finale è mancato il palleggio con i due trequartisti invece di andare sempre in verticale.

“Questa è sempre stata una nostra caratteristica, ma ultimamente quei giocatori fanno più fatica. Le partite si giocano nei 90 minuti con 5 sostituzioni e questo diventa un’arma, che per me non è la migliore, ma dato che c’è la utilizzo. Nel finale ci sono stati degli spazi con Lookman e Malinovskyi, i quali potevano sfruttarli meglio”.

Lei dice che non guarda la classifica, ma dice che indossare la maglia rosa rosa è bello. Sta bene questa maglia all’Atalanta?

“Già indossarla dà grande soddisfazione. Non vinceremo il giro, ma portarla il più a lungo possibile è bello. Il merito è dei ragazzi. Abbiamo giocatori di spessore fuori, stiamo cercando di rinnovarci con dei giovanissimi. Siamo partiti bene, è una iniezione di fiducia per loro. Dobbiamo aspettare prima di fare proclami”.

Stasera si tifa per un pareggio?

“Assolutamente si (ride, ndr)”.