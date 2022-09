ROMA-ATALANTA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si butta via, perdendo immeritatamente per uno a zero la sfida d’alta classifica con l’Atalanta. I bergamaschi sbancano l’Olimpico con un solo tiro in porta.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Non ha responsabilità sul gol di Scalvini, per il resto non viene praticamente mai impegnato.

Mancini 6,5 – Buona prestazione, attenta e concentrata fino all’ultimo minuto. Dall’87’ Zalewski sv.

Smalling 6,5 – Solito gigante difensivo, annulla Hojlund, ma anche contro Muriel fa ottima guardia.

Ibanez 6,5 – In grande crescita. Non sbaglia un intervento, tenta anche qualche interessante sortita offensiva.

Celik 6 – Parte bene, poi però cala alla distanza. Nel finale sbaglia qualche cross di troppo.

Cristante 6 – Gioca una buona partita, con sostanza e buone geometrie.

Matic 6 – Gettato improvvisamente nella mischia quando Dybala si fa male nel riscaldamento. Fa il suo. Confeziona un assist che Abraham non trasforma in oro. Dal 67′ Belotti 6 – Entra con piglio, gioca per la squadra.

Spinazzola 6 – Cerca di dare dinamismo alla fascia, ma ci riesce solo a sprazzi. Gli manca ancora quella velocità sul breve che lo aveva reso un esterno inarrestabile.

Zaniolo 7 – Giocatore di un’importanza unica. Fa ammonire mezza Atalanta, poi ingaggia il solito duello con Chiffi, che purtroppo però non può vincere.

Pellegrini 6 – Non brilla da trequartista, gioca meglio quando si sposta a centrocampo e può avere più palloni tra i piedi. Deve però essere più decisivo, e ultimamente fatica a esserlo.

Abraham 5 – Generoso, fa anche qualche bella giocata, ma da un attaccante servono i gol. Lui oggi ne sbaglia un paio, di cui uno piuttosto grave. Dal 79′ – Shomurodov 5 – Stesso discorso fatto per l’inglese: ha due palle per segnare il gol del pari, le fallisce entrambe.

JOSE’ MOURINHO 6 – La partita viene completamente stravolta dall’infortunio di Dybala, il giocatore più forte e decisivo di questa squadra. La Roma però oggi avrebbe meritato almeno il pareggio per quanto visto in campo. Pagate a caro prezzo l’assenza della Joya e gli errori sotto porta degli attaccanti. L’Atalanta passa con un solo tiro in porta.

Chiffi 3 – Direzione disastrosa, con una serie di errori madornali e decisioni scellerate che fanno saltare i neri ai giocatori giallorossi. La sua guerra personale con Zaniolo è stata irritante, e purtroppo non è la prima volta che succede.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini