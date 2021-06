Gattuso-Fiorentina, è già finita: firmato il divorzio, c’è il comunicato ufficiale

ALTRE NOTIZIE – E’ davvero tutto finito: Gennaro Gattuso è rimasto allenatore della Fiorentina per una manciata di giorni, senza essere mai essersi seduto sulla panchina viola.

Il divorzio è consumato ufficialmente: lo comunica Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che annuncia la firma che rescinde l’accordo precedentemente firmato.

Tutta colpa dei dissidi avuti in questi giorni sul mercato, con Mendes, procuratore di Gattuso, che avrebbe definire le trattative per il centrocampista Sergio Oliveira e per l’attaccante esterno Guedes. Ma la Fiorentina ha frenato, e da qui sono nati i confronti che hanno portato a una tensione enorme tra le parti e al comunicato ufficiale della Viola:

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Ora la Fiorentina andrà immediatamente a caccia del nuovo allenatore: il grande favorito sembra essere Claudio Ranieri, che al termine del campionato aveva salutato la Samp e sembra pronto a vivere una nuova avventura in viola. In corsa anche un altro ex giallorosso, Rudi Garcia.