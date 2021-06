“ON AIR!” – JURIC: “Per oggi sogno l’annuncio di Kane o Ramos”, BERSANI: “Non se la possono cavare con la foto di Totti, a meno che…”, CIARDI: “Xhaka quattro categoria sopra Diawara”, CORSI: “A me lo svizzero ha convinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Xhaka? Te lo immagini con Veretout, lui testa pensante e metronomo, e il francese che corre per lui. Perchè se ti immagini che Xhaka possa rincorrere un avversario… Vicino a Veretout ora ci puoi mettere Cristante, che è comunque è sotto a Xhaka come livello, ma gli altri due che hai…Io spero di non rivedere Diawara in coppia con Veretout, perchè secondo me tra il guineano e Xhaka ci sono quattro categorie di differenza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il ventennale dello scudetto? Grande presidente Sensi, grande Totti, grande Batistuta, grandi i tifosi, però sarebbe ora di ricominciare… Sergio Ramos alla Roma? Nel Real guadagnava 12 milioni, gli spagnoli gli hanno detto: “Ti facciamo un anno di contratto a sei milioni”, e lui ha risposto: “Ma che siete matti”. Perciò come facciamo a prenderlo noi? C’ha 40 anni…Regà, facciamo le cose fatte bene. Cerchiamo di prendere qualche giovanotto, ma già forte. Ci comprino giocatori forti, perchè non se ne può veramente più… Xhaka? A me ha convinto, ad altri assolutamente no…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se Gattuso prende e decide di andarsene, a maggior ragione se a Mourinho non fanno una campagna acquisti come Dio comanda e come lui vuole, mi aspetto delle conseguenze da parte dell’allenatore portoghese. Ma non credo che sia questo il caso. Xhaka? A me non mi ha convinto, ieri si è nascosto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo voi oggi qualche filmato di quella giornata glielo avranno fatto vedere a Mourinho, ma anche a Dan e Ryan Friedkin? Loro vengono da un altro mondo, e magari non si rendono bene conto di quello che potrebbe essere vincere qui. Dopo vent’anni di attesa la festa sarebbe ancora più grande rispetto a quello del 2001. E questo potrebbe rappresentare uno stimolo ancora più grande…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oggi non deve essere una giornata nostalgica, ma una scusa per guardare avanti, soprattutto ora che è stato preso Mourinho. Secondo me lui già sa tutto, lo ha vissuto il campionato italiano e sa cosa significa vincere qui a Roma. Lui parlava di zeru tituli non a caso, sapeva dove andare a colpire…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Lo scudetto del 2001? L’euforia di quei giorni era irrefrenabile, era una festa continua. Speriamo davvero di poter festeggiare di nuovo, dopo tutta questa attesa l’euforia sarebbe ancora maggiore. Speriamo oggi di festeggiare qualche colpo di scena, mica se la caveranno con la foto di Totti. A meno che quella non sia già di per sé una notizia… Contrariamente a quello che dicevano quei cialtroni e infami, e cioè che senza Totti e De Rossi la Roma sarebbe decollata, lo abbiamo visto come è decollata…si è schiantata verso il basso. E purtroppo ci sono stati tifosi che hanno creduto a queste buffonate, che Totti e De Rossi erano il male della Roma. Sono state fatte cose riprovevoli…”

Marco Juric (Rete Sport): “Di quello scudetto ricordo i clacson. Per tutta l’estate era un concerto a ogni semaforo… Chi vorrei vedere annunciato oggi con la maglia della Roma addosso? Harry Kane. O anche a Sergio Ramos. Oggi AS ha inserito anche la Roma tra le possibili destinazioni del difensore. Staremo a vedere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cosa mi ricorda il 17 giugno del 2001? Un grande sforzo da parte di un presidente che aveva deciso che era il momento di vincere. La difficoltà che c’è a vincere qui a Roma è dimostrata da quello scudetto lì, dove hai dovuto mettere in campo tutte le tue risorse. E quello sforzo va ricordato e apprezzato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lo scudetto della Roma del 2001? Mi viene in mente che in quegli anni c’erano giocatori pazzeschi nel nostro campionato, che ora non ci sono più. E poi mi viene in mente che dal 2001 lo scudetto non è più tornato a Roma, ed è in linea con la storia del calcio. Quello sforzo non ha generato un seguito, ed è una considerazione amara per Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il ventennale dello scudetto della Roma? Sono state molto belle le parole di Rosella Sensi, anche noi ricordiamo bene gli occhi di Franco in quei giorni…”

Redazione Giallorossi.net