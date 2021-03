Gazzetta dello Sport: “Il Napoli torna su Veretout”

AS ROMA CALCIOMERCATO – “Il Napoli è già nel futuro. Si torna su Veretout per la mediana“. Titola così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Malfitano), che oggi svela i piani del club partenopeo sul mercato, programmi che sembrano riguardare indirettamente anche la Roma.

A prescindere da quello che sarà l’esito finale di questo campionato, il Napoli è già proiettato sul futuro, scrive il quotidiano sportivo milanese. Nonostante non si sappia ancora chi sarà il prossimo allenatore degli azzurri, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per allestire la rosa del prossimo anno: nel mirino per lo più profili giovani, che dovranno integrare un organico che sarà rinnovato in buona parte.

Aurelio De Laurentiis ha già lasciato intendere che il bilancio dovrà essere alleggerito, che la voce stipendi dovrà essere abbattuta almeno del 40 per cento, perché è quella che incide notevolmente sulla gestione finanziaria: in partenza dunque alcuni giocatori importanti come Koulibaly, ma anche Hysaj e Maksimovic, Fabian Ruiz e Mertens.

In entrata il nome sul quale è pronto il ritorno di fiamma è quello di Jordan Veretout, vecchio pallino di Giuntoli che riprenderà il discorso interrotto con la Roma a settembre scorso.

Fonte: Gazzetta dello Sport