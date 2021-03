Contro lo Shakhtar torna il doppio play. Mancini o Ibanez, l’unico dubbio è in difesa

NOTIZIE ROMA CALCIO – La formazione della Roma che scenderà in campo questa sera per affrontare lo Shakhtar Donetsk è presto detta. C’è solo un ballottaggio da sciogliere, ed è in difesa: chi completerà il terzetto difensivo tra Mancini e Ibanez?

Certa la presenza di Cristante e Kumbulla, mentre resta da capire se Fonseca farà riposare il centrale azzurro oppure no. A centrocampo torna la coppia di doppi registi formata da Villar e Diawara che ben aveva fatto in precedenza, mentre sulle fasce riposa Spinazzola, con Bruno Peres (e non Calafiori, convocato con Santon) che giocherà a sinistra.

In attacco Pedro è in leggero vantaggio su El Shaarawy per una maglia da titolare accanto ai connazionali Carles Perez, apparso tra i più in forma nelle ultime uscite, e Borja Mayoral, bomber di coppa con 5 reti realizzate nella competizione.

Questa dunque la probabile formazione secondo i principali quotidiani oggi in edicola: Pau Lopez; Mancini (Ibanez), Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corsport / Gasport