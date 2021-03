Roma nun fa la stupida stasera: lo Shakhtar ci crede, Fonseca si affida agli spagnoli

AS ROMA NEWS – La Roma è a Kiev, dove stasera affronterà il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, che nonostante l’assenza del pubblico a cui si era più volte appellato, tenterà in tutti i modi l’impresa della rimonta.

I giallorossi non devono pensare di essere in gita a Kiev, come invece titola oggi Il Messaggero: il 3 a 0 dell’andata non mette al sicuro la qualificazione, e la storia del calcio insegna che ribaltoni di questo tipo possono accadere. Servirà dunque massima concentrazione, e non pensare già alla sfida con il Napoli di domenica sera.

Cosa che è costretto a fare in un certo senso Fonseca: l’allenatore portoghese dovrà pensare al doppio impegno ravvicinato, e doserà le forze. Stasera nel gelo di Kiev potrebbero riposare diversi big: Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko solo per dirne qualcuno.

Ma chi verrà chiamato in causa, a partire dagli spagnoli che oggi dovrebbero essere tutti in campo, dovrà dare il massimo per portare la Roma nei quarti di finale di Europa League, un traguardo mai raggiunto dai giallorossi nella storia di questa competizione. La coppa è l’altra strada, ugualmente difficile ma più breve, per arrivare in Champions.

Giallorossi.net – G. Pinoli