GENOA-ROMA 1-3: le pagelle

PAGELLE GENOA ROMA – Si è concluso col punteggio di 1-3 il match tra il Genoa e la Roma. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Marassi e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7,5 – Para tutto e anche di più. Fenomenale. In occasione del gol del Genoa esce con eccessivo ritardo.

Santon 5,5 – Un paio di errori pesanti che incidono negativamente sulla sua prova. Dal 84′ Çetin SV.

Mancini 7 – Giganteggia con grinta e determinazione contro gli attaccanti del Genoa.

Smalling 6,5 – Sempre attento nelle coperture.

Spinazzola 7 – Prova di grande spessore e non era scontata visto quanto accaduto in settimana. Può essere un “nuovo” acquisto per questa Roma.

Diawara 7,5 – Palma di migliore in campo. Uomo ovunque, sempre posizionato al posto giusto, capitalizza palloni e fa girare la squadra alla perfezione.

Veretout 6 – Dà sostanza in mezzo al campo con la consueta foga. Sfiora anche il gol con una bella bordata dal limite. Dal 73′ Cristante sv.

Ünder 6,5 – Segna in modo abbastanza fortuito. Gioca un buon primo tempo, poi cala alla distanza dimostrando di non essere ancora al top della forma. Dal 88′ Bruno Peres: sv.

Pellegrini 7 – Altro assist decisivo. Giocate di grande qualità, è importantissimo per la manovra offensiva della squadra.

Kluivert 5,5 – E’ apparso molto indietro fisicamente. Non riesce mai a indovinare la giocata e spesso perde palloni facili.

Dzeko 7 – Lotta per la squadra con sponde di grandi qualità, nel finale segna anche il gol che chiude il match. Ha le sue solite pause, ma oggi nel complesso gioca una gran partita.

FOSNSECA 6,5 – La Roma parte benissimo, sembra dominare ma poi regala un gol che riapre una gara chiusa. Oggi però servivano soprattutto i tre punti, e sono arrivati con una prestazione convincente anche se ancora troppo discontinua.

Giallorossi.net – A. Fiorini