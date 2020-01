DZEKO: “La critiche? Ne ho ricevute tante, io penso a dare tutto per la Roma. Spinazzola è un giocatore importantissimo per noi”

GENOA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Edin Dzeko parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa a Marassi:

Bel gol ma anche bel pressing…

Il mister ci chiede di pressare sempre alti. Il gol è arrivato da un loro errore ma se non facciamo pressing non segniamo.

La Roma è calata prima del tuo gol…

Il terzo gol l’ha chiusa ma penso che in generale abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato sulla palla lunga dove abbiamo preso gol. Abbiamo anche sofferto un po’ ma penso che ci stia.

Quanto è importante questa vittoria?

Sicuramente sarebbe meglio avere tutti a disposizione però tutti oggi, quelli che magari non hanno giocato di più, hanno fatto una partita importante. Abbiamo bisogno di tutti. Io non ci sono mercoledì ma c’è Kalinic che ha fatto una buona partita a Parma. Speriamo di andare in semifinale.

EDIN DZEKO A ROMA TV

Quando non ci sei si sente. Senti la responsabilità del dover fare gol?

La sento sempre, da un attaccante ci si aspettano i gol. Ho avuto tante critiche in carriera, sinceramente non ci penso. Penso a dare tutto per la squadra, poi se segno di più sono contento.

Vittoria fondamentale…

Sicuramente, anche perché le ultime due in campionato le abbiamo regalate noi. Oggi ci siamo trovati pronti tutti, come Spinazzola che ha fatto una grande partita dopo una settimana così, è importante perché è un giocatore importantissimo per noi. Questa vittoria ci dà tanta fiducia. Mercoledì non ci sono io ma ci sono tanti ragazzi che spero ci porteranno in finale.

Andrai con la squadra a Torino?

Ne devo parlare con il mister, vediamo.

Mercoledì riposati, pronto per domenica che ti porto la corona…

Oggi ho fatto un bel passo, speriamo di prendere presto questa corona insieme.

L’esultanza di rabbia o di gioia?

Molto contento, anche perché si è visto che abbiamo sofferto di più nel secondo tempo dove Pau Lopez è stato bravissimo e sapevo che il terzo gol avrebbe chiuso la partita, come è successo.

Un recupero nel primo tempo e anche il pressing, un attaccante che fa questo è un bel vantaggio…

Menomale che c’è qualcuno che vede anche queste cose (ride, ndr). Dobbiamo difendere tutti, solo così possiamo fare grandi cose.