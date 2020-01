NICOLA: “Soddisfatto del secondo tempo, abbiamo tirato in porta quanto la Roma”

GENOA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Davide Nicola, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Marassi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di Sky Sport:

Pur nella sconfitta il pubblico si è schierato con la squadra…

Sì, anche stasera ha dato prova di quanto sia fondamentale per noi. Penso abbiano apprezzato la prestazione. Nel primo tempo non siamo stati così coraggiosi come nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto 4 tiri noi, come loro. Sono soddisfatto del secondo tempo e dopo una settimana di lavoro riesco già ad intravedere delle cose, sono soddisfatto di questo. Nel secondo tempo ho visto grinta di non voler mollare mai.

Ci sono margini di miglioramenti soprattutto in alcune incertezze difensive…

Sì, ma non ci interessa degli errori individuali dei singoli. Ragioniamo come squadra. Ciò che conta è reagire e sopperire come squadra. Sicuramente ci siamo messi in difficoltà in un paio di occasioni, ma se giochiamo così con voglia di aggredire potremo essere più pericolosi.

A che punto è la condizione di Destro?

E’ arrivato che era a corto di lavoro, lo aspettiamo. Quando starà bene avrà la possibilità di dimostrare. Non abbiamo alcuni giocatori. Quindi per me la capacità di questo gruppo è sentirsi importanti.

Fonte: Sky Sport