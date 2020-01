FONSECA: “Bravi Under e Spinazzola. La squadra sta bene. Il derby? Vogliamo vincerlo”

GENOA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta la prestazione dei suoi ragazzi al termine di Genoa-Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Il destino di Spinazzola che doveva esser ceduto e invece è stato protagonista insieme a Under…

Spinazzola ha fatto una bellissima partita, anche Under. Tutti i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, specialmente nel primo tempo quando abbiamo fatto una partita quasi perfetta. Non dobbiamo permettere il gol all’ultimo secondo del primo tempo ma penso che tutti i ragazzi abbiano fatto una buona partita.

Come avete trasformato le due sconfitte ad inizio anno con queste due vittorie? Cosa è accaduto?

Noi sappiamo cosa abbiamo fatto con Torino e Juventus. Abbiamo perso ma abbiamo creato e non c’era nessuna ragione per non avere fiducia. La squadra sta bene. Penso che abbiamo meritato questi due risultati in trasferta.

Cosa le hanno raccontato del derby?

Io so che è una partita speciale per tutti. Per me è molto facile adesso, non posso scegliere molto… Abbiamo questi giocatori e con questi dobbiamo giocare. Vogliamo vincere il derby ma prima abbiamo la partita con la Juventus per la coppa.

Sembra che a volte Pellegrini smetta di essere determinante…

Pellegrini è un giocatore che ha qualità in questo momento. E’ quello con più assist nella nostra squadra. Quando creiamo opportunità è più facile. La squadra sta creando, ha ambizione. Non dobbiamo sbagliare così tanto nell’ultimo passaggio ma la squadra sta creando.