SPINAZZOLA: “Io rotto? Una follia. Sono tornato qui con una carica di rabbia”

GENOA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Leonardo Spinazzola parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa a Marassi:

Settimana piena di emozioni…

Si bella intensa. Volevo giocare una grande partita e vincere. Ho fatto tutti e due. Ora pensiamo alla Juventus e poi c’è il derby.

Hai dimostrato che alla Roma ci stai bene…

Ogni giocatore vuole il meglio per sé. Quando dai il meglio per te stesso lo dai anche per la squadra. Oggi sono soddisfatto.

Cosa hai pensato dopo quello che è successo? Hai perso sicurezza?

Io sto bene. Un giocatore della Nazionale che ha girato per le squadre, adesso sto alla Roma, mi sembra una follia che io sia rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato da solo a Milano in palestra e l’ho fatto anche quando sono tornato a Roma.

Spinazzola ci sarà contro la Juventus e la Lazio?

Si sto alla Roma e penso alla Roma. Dobbiamo stare molto attenti e da domani prepareremo le prossime partite.

Sei rimasto deluso da qualcuno per quello che è successo?

Penso che il direttore abbia già parlato, non voglio aggiungere altro. Penso alla Roma e amo stesso, non sono questi i grossi problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo ringraziare.

LEONARDO SPINAZZOLA A ROMA TV

Importante la vittoria della Roma, non era facile…

Abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto, peccato per il gol del Genoa. Abbiamo fatto veramente una bella partita, nel secondo tempo hanno pressato tanto, era molto difficile. Abbiamo portato a casa i tre punti.

Una settimana particolare, quali sono le tue sensazioni?

Ho passato la settimana della moda a Milano (ride, ndr). Sono stati giorni molto intensi ma quando sono tornato a Roma mi sono detto che non sono questi i problemi. Anzi ho avuto un’ulteriore carica. Ringrazio i tifosi.

Questa squadra si esalta nell’emergenza?

Sì, oggi eravamo con gli uomini contati. È difficile quando è così ma lo abbiamo già dimostrato a novembre. Sappiamo quello che dobbiamo fare, anche chi gioca meno. C’è grande spirito di squadra, ci divertiamo e ci viene tutto. Così è tutto più facile.

Si vede che ti piace molto di più giocare a sinistra. Mi aspetto da adesso uno Spinazzola come quello di questa sera…

Sono tornato venerdì con una carica di rabbia perché mi hanno detto che sono rotto, che sono difettoso… Ho giocato nella Juventus, nell’Atalanta e nella Roma e non sono tutti incompetenti che mi hanno detto che sto bene. Ma sono sereno anche di testa, mi ha dato una grossa carica.

Che cosa ti hanno detto i compagni?

Ho scherzato con i compagni e con lo staff quando sono tornato, gli ho detto piacere e mi hanno dato il benvenuto come nuovo giocatore, sono così. Tutti ci tengono e mi faccio voler bene da tutti perché sono sempre allegro ed educato. Tutti ci tengono a me e ci tenevano che oggi facessi una grande partita.