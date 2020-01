(LIVE!) GENOA-ROMA, le formazioni ufficiali: Spinazzola e Santon terzini, torna Kluivert

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il bel successo in Coppa Italia sul campo del Parma, la Roma torna a giocare in campionato per affrontare il Genoa a Marassi in un match che si preannuncia molto teso.

I liguri infatti sono in piena lotta per non retrocedere e hanno un bisogno disperato di punti. La Roma però non può permettersi altri passi falsi dopo aver iniziato il campionato nel peggiore dei modi in questo 2020.

GENOA-ROMA, IL LIVE DA MARASSI

Ore 17:00 – Ecco il tweet della Roma che annuncia il suo undici titolare:

📋 | TEAM NEWS | 📋 Here is our starting XI for today’s game against Genoa! ⚡️#ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/WQXO1eaw59 — AS Roma English (@ASRomaEN) January 19, 2020

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport:

#ufficiale 4-2-3-1 #GenoaRoma

Pau Lopez

———-

Santon

Mancini

Smalling

Spinazzola

————-

Veretout

Diawara

———–

Under

Pellegrini

Kluivert

———-

Dzeko @SkySport #SkySerieA — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 19, 2020

Ore 16:00 – Cielo nuvoloso sopra lo stadio Marassi, temperatura intorno ai 9 gradi. Campo in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

GENOA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

A disposizione: Marchetti, Radu, El Yamiq, Jagiello, Radovanovic, Destro, Agudelo, Favilli, Ankersen, Pajac, Behrami, Pinamonti.

Allenatore: Davide Nicola.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Bruno Peres, Cristante, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Longo e Valeriani

IV: Piccinini

VAR: Rocchi

AVAR: Cecconi

Giallorossi.net – A. Fiorini