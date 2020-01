PETRACHI: “Spinazzola-Politano? Nell’Inter c’è stato un cortocircuito tra Marotta e Ausilio. Per me l’accordo era chiuso”

GENOA ROMA DICHIARAZIONI PREPARTITA – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra il Genoa e la Roma. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita che si sta per giocare a Marassi:

Vuole aggiungere qualcosa alle parole di Marotta? Come sta Spinazzola?

Spinazzola è felicissimo di stare alla Roma, lo resterà ed è una certezza. Marotta lo stimo, c’è anche amicizia, ma in questa vicenda c’è stato un cortocircuito tra lui e il suo ds. La Roma aveva chiuso l’operazione con tanto di email e risposte. Marotta conosce bene Spinazzola, lo ha preso lui alla Juve. Non è che a Roma gli sia successo qualcosa. Poi hanno voluto variare le condizioni dell’affare che per noi erano inaccettabili. Mi dispiace per Politano, avrebbe voluto vestire la maglia della Roma.

Si può riaprire il discorso per Politano? Ci risulta che si possa fare…

Bisogna sempre far prevalere il buon senso. Non so cosa vogliano fare con Politano, a noi serve un esterno. Se l’Inter vorra prestarci il giocatore per questi sei mesi, siamo pronti ad ascoltare. Spero che le cose si mettano a posto. Le parole date e non mantenute dispiacciono. Spinazzola me l’hanno chiesto loro, non era sul mercato. Noi non volevamo darlo, ma ci serviva un esterno e avevamo sacrificato un ragazzo in cui credevamo molto. E infatti oggi gioca titolare.

L’Inter ha chiesto di cambiare formula prima o dopo le visite mediche?

Prima delle visite mediche c’è stato questo equivoco. Marotta non era convinto dello scambio a titolo definitivo, si è sentito con Fienga e glielo ha comunicato. Ma noi abbiamo fatto partire i ragazzi quando c’era già un accordo col direttore sportivo. Per me l’operazione era chiusa, poi mancavano le firme, ma l’operazione era chiusa.

Fonte: Sky Sport