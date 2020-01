Genoa-Roma, i convocati di Fonseca: out Perotti e Mirante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha diramato i convocati per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma domani alle 18:00. Ecco la lista:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola

Centrocampisiti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Kluivert