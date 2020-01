Ziyech: “Monchi voleva portarmi alla Roma. Sembrava tutto ok, poi è sparito…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Hakim Ziyech, trequartista dell’Ajax, ha concesso una lunga intervista al sito ad.nl ed è tornato a parlare di quello che poteva essere un suo possibile approdo alla Roma e di quello che è successo con il direttore sportivo Monchi. Queste le sue parole:

“Il Siviglia è stata un’opzione concreta la scorsa estate. E’ sicuramente un bel club, ma c’era il direttore sportivo Monchi che l’anno prima voleva portarmi alla Roma.

Andava tutto bene fino a quando lui non si è fatto più sentire. Ora dovevo andare in un suo club? No. Ora vedrò che cosa succederà la prossima estate”.

Fonte: ad.nl