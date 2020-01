Roma Primavera in altalena: sconfitta 5 a 4 dalla Samp, crollo nella ripresa

ULTIME AS ROMA – Pesante sconfitta per la Roma Primavera che viene battuta per 5 a 4 dalla Sampdoria sul campo dei doriani. Troppi i 5 gol incassati, soprattutto se si pensa che a inizio ripresa i giallorossi erano avanti per 3 a 2.

Ma andiamo con ordine: a passare subito in vantaggio sono i padroni di casa con D’Amico, bravo a realizzare un calcio di rigore. La Roma però trova il gol del pari con D’Orazio dopo una manciata di secondi. A metà frazione arriva anche il sorpasso giallorosso firmato Estrella.

La Samp però trova il pareggio prima del duplice fischio: a segno Balde per il 2 a 2 che chiude il primo tempo. Nella ripresa la Roma parte forte e trova subito il gol del nuovo vantaggio con D’Orazio, decisamente il migliore in campo per i suoi. Ma è un fuoco di paglia: i doriani si scatenano con Pompetti e Balde portandosi addirittura sul 5 a 3. Nel finale inutile il gol di Sadgui che fissa il risultato sul 5 a 4. Brutto passo indietro per la Roma, che frena le sue ambizioni.

IL TABELLINO DEL MATCH

SAMPDORIA: Raspa; Angileri, Veips, Obert; Chrysostomu, Pompetti, Siatounis, Canovi; D’Amico, Prelek, Balde.

A disp.: Avogradi, Doda, Brentan, Sabattini, Dos Santos, Trimboli, Bahlouli, Scaffidi, Boschini.

All.: M. Cottafava.

ROMA: Cardinali; Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro; Darboe, Tripi, Sdagui; Providence, Estrella Galeazzi, D’Orazio.

A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Santese, Calafiori, Riccardi, Simonetti, Besuijen, Zalewski, Tall, Milanese, Nigro, Boer.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Fontani. Assistenti: Meocci-Grasso.

Reti: 6′ rig D’Amico (S), 8′ e 56′ D’Orazio (R) 20′ Estrella (R), 31′ e 74′ Balde (S), 65′ Pompetti, 94′ Sdagui.

Note: ammoniti: Chrysostomu (S), Trasciani (R), Cottafava (S). Recupero: 2′ pt.

Giallorossi.net – F. Turacciolo