Genoa-Roma, la moviola: rigore su Dybala e fallo su Pellegrini, Giua e Garglio sono un disastro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una sciagura. Così viene definito dai principali quotidiani oggi in edicola la direzione arbitrale di Genoa-Roma della coppia Giua-Gariglio.

Clamoroso il doppio errore in area ligure: Dybala, servito di tacco da Dovbyk, parte in gioco, viene colpito sul tallone sinistro dal sinistro di De Winter, poi il pallone schizza via e questo trae in inganno l’incauto Giua, che fa proseguire. E Gariglio, invece di intervenire, supporta la decisione ma non si capisce in base a quali presupposti.

Ma non è finita perché la Roma recrimina molto anche per l’azione che porta al gol di De Winter: Pellegrini è vittima di un intervento duro palla, pestone e gamba di Sabelli (fallo in molti campi in tutte le categorie) e si tocca il ginocchio. Cosa fa Giua? Tutto regolare. Però dopo pochi secondi interrompe il gioco nonostante l’assenza di colpi alla testa, ma ritenendo l’infortunio grave.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Tempo

