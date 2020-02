Gent-Roma 1-1, le pagelle dei quotidiani: Mancini-Spinazzola, un disastro. Micki predica in mezzo al deserto

AS ROMA NEWS ULTIME – Solo Mkhitaryan e Kluivert brillano sul campo del Gent. La Roma passa agli ottavi di Europa League ma non impressionano per il gioco espresso contro la formazione belga.

Oggi i quotidiani stroncano le prestazioni di Spinazzola e Mancini con diversi 4 e 5 in pagella. Male anche Perez, Kolarov, Cristante, Veretout e Dzeko, tutti insufficienti.

Di seguito le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (22′ Santon 6), Mancini 5, Smalling 6.5, Kolarov 5; Veretout 5.5 (33’ st Fazio 6), Cristante 6; Carles Perez 5.5 (37′ Villar sv.), Mkhitaryan 7, Kluivert 7; Dzeko 5.5.V. All: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 7, Mancini 4,5, Kolarov 5; Cristante 5,5, Veretout 6 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 5, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 7; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6 (22’ st Santon 6), Smalling 6,5, Mancini 5,5, Kolarov 6; Cristante 6, Veretout 6 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 7; Dzeko 5. All.: Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Spinazzola 4 (22’ st Santon 6), Smalling 6,5, Mancini 4,5, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5,5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 7,5, Kluivert 6,5; Dzeko 5. All.: Fonseca 6

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 4,5, Kolarov 6; Cristante 5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5,5

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 4,5, Kolarov 6; Cristante 5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 7, Kluivert 7; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6