ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha diramato la lista dei convocati di Paulo Fonseca per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, in programma domani alle ore 18:55:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Smalling, Kolarov, Çetin, Santon, Spinazzola, Fazio, Mancini.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout.

Attaccanti: Perotti, Mkhitaryan, Dzeko, Ünder, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.