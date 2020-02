Gent-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: gioca Perez, confermato Kolarov

ULTIME AS ROMA – Stasera torna in campo la Roma, impegnata sul campo del Gent per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Oggi i principali quotidiani sembrano concordare sulla formazione che Fonseca dovrebbe mandare in campo.

In difesa Santon si gioca una maglia da titolare con Spinazzola, mentre a sinistra è confermato Kolarov. A centrocampo spazio alla coppia Cristante-Veretout anche per mancanza di alternative. In attacco Perez giocherà a destra con Kluivert a sinistra e Mkhitaryan nel ruolo di trequartista alle spalle di Dzeko.

IL MESSAGGERO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LEGGO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.