Conferenza KLUIVERT: “Il momento di crisi? Ci siamo incavolati. Ho la massima fiducia per domani, vogliamo vincere”

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – Anche Justin Kluivert è stato protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Gent-Roma, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco tutte le dichiarazioni dell’attaccante olandese:

Dopo un anno e mezzo in Italia il tuo percorso è come te lo aspettavi? Hai giocato quanto speravi e sei cresciuto quanto speravi?

Sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma. Sono qui per giocare, imparo dai compagni più esperti. Il mio obiettivo è fare meglio.

Le punte esterne giocano più vicino alla punta centrale con Fonseca. Per te è meglio o preferivi giocare più largo?

Io preferisco come giochiamo. E’ diverso da come giocavo all’Ajax. Ma sono giovane e va bene così per me.

Siete fuori dalla crisi dopo la vittoria col Lecce? Ti sei spiegato come mai avete affrontato quel periodo difficile?

Sì, abbiamo avuto una serie negativa. Ci siamo arrabbiati molto. Ora è importante concentrarci e pensare alla partita successiva. Il campionato è una maratona, ho fiducia in questa squadra. Cerco sempre di pensare a come aiutarla.

Pensi all’eliminazione a pochi passi da casa tua?

No, ho la massima fiducia, vogliamo fare una bella partita e vincere davanti ai nostri tifosi.

