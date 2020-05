Hagi: “Roma non ha nulla in meno di Barcellona e Madrid, il club deve puntare a scudetto e Champions”

ULTIME NEWS AS ROMA – Gheorghe Hagi, il calciatore più forte del calcio rumeno tanto da essere chiamato il “Maradona dei Carpazi”, ha parlato oggi al Corriere dello Sport affrontando anche il discorso Roma. Queste le sue parole sul club giallorosso:

Per fare l’allenatore, vedi l’Italia lontana come possibilità?

Il discorso è un altro, fammelo dire, perché recentemente ho parlato con un mio amico di Roma, al quale ho chiesto perché la Roma non è grande.

E lui cosa ti ha risposto?

No ho parlato io. Roma è un impero, il vecchio impero romano, è la Capitale d’Italia, una delle città più belle del mondo e ha una tifoseria passionale che vive per la squadra. E allora sai cosa penso? Che invece di far sparire le proprie bandiere come Totti e De Rossi che sono l’identità della Roma, dovrebbe costruire un progetto per poter lottare tutti gli anni per vincere sia il campionato che la Champions League. Cos’ha Roma di inferiore rispetto a Barcellona e Madrid? Non ha niente di meno.