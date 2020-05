Lazio, via alle partitelle tre contro tre in violazione delle regole vigenti

ULTIME NOTIZIE CALCIO – La Lazio brucia i tempi e viola le regole vigenti. Stando a quanto riferisce oggi il quotidiano “Il Corriere della Sera” (S. Agresti), la squadra allenata da Simone Inzaghi sta già facendo svolgere allenamenti di gruppo con partitelle tre contro tre.

Un totale di sei giocatori in campo, a stretto contatto l’uno con l’altro, in barba alle regole che stabiliscono la possibilità di allenarsi solo individualmente fino al 18 maggio. Questo è quello che racconta oggi il quotidiano: “La partitella è tra verdi e blu, tre contro tre. Ce n’è una per ogni turno di allenamento: al mattino, al pomeriggio.

Sono le 11.20 quando Simone Inzaghi, con il volto coperto dalla mascherina, dà il via alla parte più intensa dell’allenamento, ovvero la partitella, vietata dalle norme attuali. Si finisce, dice l’allenatore, con un “tre tocchi e gol di prima“. Da qualche giorno, per cercare di proteggere l’attività da sguardi indiscreti, è stata aggiunta un’ulteriore rete verde a protezione del campo Fersini, ma serve fino a un certo punto. Tra le piante, agli osservatori è tutto evidente.”

Fonte: Corriere della Sera