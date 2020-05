“ON AIR!” – LO MONACO: “Partitelle della Lazio fatto gravissimo che rischia di far saltare il campionato”, AGRESTI: “Insulti? Ho fatto solo il mio lavoro”, RENGA: “Erano solo passaggi e tiri in porta”, CORSI: “Fanno come gli pare, ma non cavalco questa storia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io conosco un arabo che si vorrebbe comprare la Roma… C’è un mio amico arabo che vorrebbe investire in Italia, è indeciso se investire in Inghilterra o magari buttarsi sulla Spagna… Lascia stare che può essere invischiato in qualcosa… Ma perché dobbiamo raccontare così la Roma? A parte che scrivere di un piano B mi fa sempre pensare alla Lazio… L’articolo di Agresti sulle partitelle della Lazio? Secondo me non lo faranno più entrare a Formello…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Con tutti i cavoli che c’abbiamo a cui pensare, la gente secondo voi sta pensando se il calcio ricomincia o no… La gente ora è concentrata sui problemi reali, pensa se riuscirà a comprarsi il pane, perchè i soldi non ci sono… E invece noi dobbiamo accollarci Zazzaroni, con tutti i soldi che ha preso ballando…è chiaro che a lui gliene frega poco…loro i soldi ce li hanno al pizzo e fanno questa guerra per ricominciare il campionato… Intanto però Zaniolo torna, e questo è importante S’è fatto male il povero Pau Lopez, ma poco male, c’è Mirante… La cosa della Lazio che fa le partitelle? Io sinceramente sta cosa non la cavalcherei…loro fanno come gli pare, è evidente anche se non ce lo diceva Agresti…”

David Rossi (Roma Radio): “Le cose stanno andando bene nonostante siamo arrivati a 10 giorni dalla riapertura e questo mi fa ben sperare perchè mediamente i sintomi del virus si manifestano dopo 5-10 giorni… Oggi rispetto a un mese fa siamo al 75% in meno di terapie intensive, un 70% in meno di ricoverati e questo la dice lunga…prima c’erano quasi mille morti al giorno, ora 175… Ora la situazione è ancora di emergenza, ma è abbastanza diversa da prima…Ora bisogno andare incontro a una fase nuova, dove fare cose normali, sempre con un occhio vigile…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “L’infortunio a Pau Lopez? Stiamo tornando alla normalità piano piano… Ho visto che anche Manolas ha avuto qualche problemino, sarà che si porta ancora dietro i campi di Trigoria… Zaniolo? Lo vedo bene, in forma, si vede un fisico già tirato, e questo è segno che ha lavorato bene e che non vede l’ora di mangiarsi in campo… Il Corriere della Sera oggi racconta che la Lazio nei suoi allenamenti fa già le partitelle…racconta come Inzaghi carica le partitelle, le discussioni sui gol sbagliati…a me sembra una cosa gravissima, di una gravità assoluta, che rischia di far saltare il campionato…c’è un protocollo firmato e sottoscritto di cui il medico della Lazio è responsabile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’articolo che ho scritto e gli insulti dei laziali? Ho visto e ho raccontato, ho fatto il mestiere mio…è così, sono andato a vedere gli allenamenti della Lazio e c’era questa situazione… Il nostro lavoro è muovere le gambe, vedere e raccontare… Ieri la Lazio ha giocato partitelle tre contro tre… Se ci sono allenamenti individuali e poi tu fai una partitella, si viene meno a una regola, questo mi pare oggettivo… Non è che il mio racconto è un atto di accusa, ma la cronaca della giornata di ieri come l’ho seguita a Formello…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Lazio aggira i divieti? Mi sembra che lo fanno un po’ tutti… Secondo me è assolutamente normale la partitella tre contro tre, la faranno tutte le squadre…tutte… Non mi pare un caso così eclatante…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Partitelle della Lazio? Sì ma senza scontri diretti o marcature…erano solo passaggi e tiri al volo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Partitelle tre contro tre? Se è vero, la Lazio ha sbagliato, punto… Ma anche se qualcuno dicesse qualcosa, la Lazio negherebbe di averle fatte, quindi… Guardate che che anche altre squadre le fanno, non dovrebbero farlo ma lo faranno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stamattina siamo partiti dalla regolarizzazione di 600 mila irregolari, e ci preoccupiamo se i calciatori della Lazio hanno fatto una partitella…ma per favore…”

