GHISOLFI: “A Roma aspettative altissime e richieste un po’ folli. Se non sarò all’altezza me ne andrò”

Escono fuori nuove dichiarazioni di Florent Ghisolfi che, ospite dell’emittente televisiva francese After Foot di RMC Sport, ha parlato del sul lavoro svolto finora alla Roma e del suo futuro all’interno del club giallorosso.

“Sapevo che non sarebbe stato un contesto facile. Siamo qui per vivere belle esperienze. Non ci ho pensato due volte. Qui le aspettative sono altissime e a volte le richieste sono un po’ folli – ha raccontato il direttore sportivo – Se non farò un lavoro all’altezza, me ne andrò. Ma voglio dimostrare che è possibile strutturare il club”.

E poi, sul momento che la squadra sta vivendo, ha aggiunto: “Ci vuole molta serenità e calma. Controllare una passione è difficile, non si può controllare. Il nostro lavoro non dà frutti domani. Non si fa in pochi giorni, ma bisogna far capire che stiamo dando il meglio per il club“.