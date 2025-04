I Friedkin vanno avanti con Ghisolfi: progetto a lungo termine con Ranieri consigliere

In casa Roma il futuro ha un nome certo: Claudio Ranieri. Sarà lui, dall’anno prossimo, il consigliere personale dei Friedkin per tutte le scelte sportive. Una figura di riferimento, voluta fortemente dalla proprietà per affiancare il responsabile dell’area tecnica, Florent Ghisolfi.

L’idea è chiara: dare continuità al lavoro impostato dal francese, che ha firmato un contratto triennale e si gioca tutto nella costruzione della Roma del futuro. I Friedkin hanno deciso di confermare la fiducia a Ghisolfi, ma a patto che dimostri, fin da subito, di saper strutturare un club più solido e competitivo.

Il suo operato sarà valutato passo dopo passo, anche alla luce delle limitazioni imposte dal settlement agreement UEFA, che continueranno a influenzare il mercato giallorosso. I texani hanno puntato forte sul francese per la sua abilità nel costruire progetti a lungo termine con calciatori giovani e futuribili. Ora però sta a Ghisolfi dare riposte dopo un primo anno di apprendistato.

Intanto Ranieri, prima di vestire i panni del consigliere, vuole chiudere al meglio la sua ultima avventura da allenatore: domani pomeriggio c’è l’Inter e poi un finale di stagione ancora tutto da scrivere. L’obiettivo è lasciare in eredità una Roma europea, perché con o senza le coppe cambia tutto — premi, ambizioni, e possibilità di crescita.

I Friedkin hanno tracciato la rotta: Ghisolfi e Ranieri, insieme, dovranno costruire la Roma di domani. Ma gli errori non sono più ammessi.

Fonte: Tuttosport