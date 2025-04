GHISOLFI: “Credo nella Champions, io ci scommetterei. Svilar si merita un nuovo contratto. Nuovo allenatore? Serve aspettare 2-3 settimane…”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Verona. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

FLORENT GHISOLFI A DAZN

Quanto è importante vincere oggi?

“Sì, è una partita importantissima come hai detto. La classifica è corta e abbiamo un calendario complicato, per cui dobbiamo dare tutto in questa partita. Dobbiamo stare attenti su ogni dettaglio, perché in questo momento siamo in difficoltà sulle palle alte e loro hanno buona fisicità. Sarà una partita difficile, però siamo forti”.

Ranieri ha detto che non metterebbe un euro sulla qualificazione in Champions. Per lei è un discorso chiuso?

“Io ce ne metterei anche due (ride, ndr). Io ci credo. Il mister è stato lucido e realistico, sarà molto difficile. Con questa squadra e questo mister possiamo riuscirci. La Champions è un obiettivo ma ce ne sono anche altri, diamo il meglio ogni partita e penso che siamo la Roma, siamo pronti e siamo capaci”.

Sul rinnovo di Svilar?

“Lui è grande. Stiamo parlando con l’agente, lui è concentrato sul campo. L’agente è di alto livello, ma non abbiamo fretta perché il contratto scade nel 2027, però per il club è importante. Lui sta facendo bene e questo contratto se lo merita”.

FLORENT GHISOLFI A SKY SPORT

Rinnovo Svilar?

“Sono ottimista, stiamo parlando con l’agente. Lui è concentrato sul campo, non abbiamo fretta. Per noi è importante e se lo merita”.

L’annuncio del tecnico?

“Abbiamo consegnato la lista, so che per voi è importante ma per noi lo è più il presente. A tempo debito saprete tutti, pensiamo al presente. Servirà aspettare 2/3 settimane”.