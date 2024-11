GHISOLFI: “E’ un momento difficile. Ranieri è un grande allenatore, con lui avviamo un nuovo progetto”

AS ROMA NEWS – Il DS della Roma Florent Ghisolfi ha parlato in conferenza stampa insieme al nuovo allenatore Claudio Ranieri.

Queste le parole del dirigente giallorosso:

Grazie a tutti per essere presenti così numerosi. Parlo anche a voce della famiglia Friedkin, in questa giornata importante. Non c’è bisogno di presentare mister Ranieri, lo conosciamo, la Roma ha bisogno di esperienza e di tornare alle proprie radici. Conosce la squadra, conosce il club ed è un grande allenatore di esperienza internazionale: abbiamo ritenuto fosse la persona giusta in questo momento. Non sarà solo l’allenatore ma farà parte della futura dirigenza in questo progetto voluto dalla famiglia Friedkin.

Ha spinto lei Ghisolfi per l’arrivo di Ranieri?

“È una decisione importante, e questo tipo di decisioni è sempre collettivo. In questo caso, è una decisione collettiva e, alla fine, è soprattutto una decisione del proprietario, la famiglia Friedkin”.

Cosa avete chiesto a Ranieri, l’obiettivo?

“Di fare il possibile, perché arriva in un momento difficile. Si tratterà di rimontare in classifica”.

Cosa l’ha convinta di Ranieri?

Ghisolfi: “Come ho detto prima, prima di tutto è un uomo di grande umanità. È un uomo che conosce la Roma con tutte le sue valori. È un grande allenatore, ma stiamo anche avviando un nuovo progetto. Con 7 mesi come allenatore e ora dietro questo ruolo di dirigente. E oggi è il momento di avere una visione chiara e di avere un progetto con Mister”.

Ha ricevuto richieste per il mercato?

“Ranieri è appena arrivato, ha avuto modo di conoscere, toccare con mano, e poi si parlerà del resto”

E’ importante questa stagione oppure si guarda al futuro?

“Come ha detto Ranieri, è importante questa stagione, rientra come parte centrale di un progetto. Ci sono due fasi con Ranieri: ora come mister e poi come parte della dirigenza”.

Avete ricevuto dei no da altri allenatori prima di scegliere Ranieri?

Ranieri era la nostra priorità.

