“ON AIR!” – MATTIOLI: “Ho visto calciatori infortunati giocare a padel, Ranieri riporti disciplina”, FERRAZZA: “Dai Friedkin altra scelta di opportunità”, ROSSI: “Konè per prospettive non è da Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il contributo più importante che Ranieri deve dare è sulla testa dei calciatori, che è la virtù che gli si riconosce unanimemente. Più che un aggiustatore è un semplificatore…con Ranieri il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale, la mezzala fa la mezzala… Hummels? Se gioca significa che Juric ci capiva poco, ma se non lo farà giocare nemmeno Ranieri, significherà che è un giocatore in declino, per me che lui ha giocato la finale di Champions a giugno conta fino a un certo punto… A occhio e croce Hummels avrà chiesto già la cessione, ma se diamo retta alle indiscrezioni tutti gli ultimi arrivati hanno chiesto la cessione… Konè? E’ un gran giocatore, per prospettive non è un calciatore da Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ranieri è la soluzione migliore, ci porterà tranquillità. E poi dopo ci darà la garanzia della scelta del prossimo allenatore. E aggiungo: Ranieri può fare male, bene o benissimo. E se facesse benissimo? Ora mi prendo la minestrina, poi dopo penserò a mangiare la carbonara. Ora però stiamo vicini a Ranieri e alla squadra…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sono molto critica su questo tipo di comunicato, ma non su Ranieri, e mi piace molto il fatto che sarà coinvolto nella scelta del prossimo allenatore. Ma ho capito cosa ha portato i Friedkin a scegliere lui: anche stavolta è un motivo di opportunità. Dan Friedkin è uno molto orgoglioso, è uno che non ammette mai di aver sbagliato, e infatti saltano teste come birilli… In questo comunicato non usano la parola allenatore, ma si affrettano a dire che sarà lui a scegliere il prossimo tecnico, come a dire “non abbiamo preso un altro allenatore, abbiamo preso un dirigente” pur di non ammettere che è l’ennesimo cambio stagionale…Solo uno come Ranieri può accettare e essere un grande ombrello in questa questione paradossale e folle…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Nel dedicare tre righe a ciò che farà Ranieri e sei righe a quello che è stato, si cerca di toccare le corde del tifoso tentando di infinocchiarci di nuovo, ma non hanno capito che stavolta non vanno da nessuna parte… Sul ruolo dirigenziale di Ranieri, a me piace, mi sembra anche un avviso ai calciatori: siccome sarà lui a prendere le decisioni sportive, occhio a dire “è arrivato il bollito”, perchè dopo faranno i conti con lui e che deciderà il futuro di questi marinai…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I Friedkin hanno preso una lezione in questi ultimi mesi, con delle scelte insensate hanno fatto crollare il consenso e questo li ha fatti riflettere. La scelta di Ranieri è la prima veramente saggia da tanto tempo. Quando si è giunti a pensare a Ranieri si è aperta anche una strada differente, non solo un allenatore esperto che ti viene a risolvere le cose, ma anche una figura che ti può fare da direttore tecnico, da consulente per la proprietà. Io penso che qualche nome per l’allenatore del futuro glielo avrà già fatto a Londra… La conferenza di Ranieri di oggi è stata una scelta sua…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Pellegrini ha fatto un gesto da capitano fermandosi a parlare con i tifosi, ora però deve dare di più in campo. Centrocampo a tre con Ranieri? Per me è quasi obbligato per l’abbondanza di giocatori in quel ruolo. A Napoli vedremo un bel 4-5-1. Saelemaekers sarà fondamentale per Ranieri, quando torna non uscirà più dal campo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ranieri oggi non ci stupirà, non mi aspetto niente di particolare, proverà a riportare normalità dentro la Roma. Poi sarà il campo a dare le risposte. Cosa gli chiederei? Quando è stato contattato, e se si sente una seconda scelta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ranieri è la cosa giusta da fare ora, per i valori che incarna. Qui si sono persi dei valori. Al di là di come la si pensi su Mourinho, il suo carisma nascondeva la pochezza che c’era alle sue spalle. Con De Rossi poi abbiamo avuto la speranza di ripartire con un nuovo progetto. Si era intravisto qualche scricchiolio con la scelta di Ghisolfi, ma non per la persona, ma perchè è stato scelto un profilo talmente basso e a digiuno delle questioni calcistiche italiane, che si è capito subito che il lavoro di De Rossi era partito in salita… ”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ranieri con quel cappotto in campo ieri sembrava già un dirigente più che un allenatore… Ieri c’è stato un confronto tra Pellegrini e i tifosi, si dice che non ci mette mai la faccia, ma mi sembra che lui è l’unico che si ferma a parlare… Le parole però lasciano il tempo che trovano, la squadra di deve risollevare. Servono i risultati, è inutile girarci intorno. Quarant’anni fa lo stadio era molto diverso, c’era un approccio diverso, ora la metà di chi è allo stadio lo fa per fare passerella…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è da rivitalizzare un ambiente e ricreare feeling con la tifoseria. Non parlerei di tattica, l’importante è che ci sia una svolta, che la squadra capisca dove sta andando e sterzi velocemente. Non è una squadra da scudetto ma nemmeno da tredicesima posizione…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “In queste ultime tre settimane ci sono stati alcuni giocatori della Roma infortunati e non convocabili, e io ne ho visti un paio che giocavano placidamente a padel, uno sport non adeguato per evitare sforzi alle ginocchia…questo non è un granchè… Lo avevo tenuta per me perchè non era il caso, ma ora mi auguro che Ranieri possa portare più disciplina personale… I Friedkin con Ranieri ne pagano uno e ne prendono tre, che dovrà allenare la squadra ma anche essere dirigente e punto di riferimento della società…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!