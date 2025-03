GHISOLFI: “Friedkin delusi dall’eliminazione in Europa. Allenatore? Il piazzamento non conta niente nella scelta”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Cagliari. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

La Roma ha il dovere di mettere alle spalle Bilbao, come si riparte?

“Siamo delusi ma siamo vivi. Voglio tutti con la testa alta perché lo staff e la squadra meritavano di più. Ma è andata così. Oggi abbiamo la possibilità di andare avanti contro una squadra che avrà il coltello fra i denti e dovremo fare una grande partita con intensità. Sento che abbiamo ancora fame in campionato e abbiamo la freschezza per fare grandi cose”.

C’è stato un messaggio dei Friedkin?

“Sì anche loro sono delusi. Abbiamo ricevuto il loro sostegno forte come sempre, vinciamo insieme e perdiamo insieme. Stanno già lavorando per il futuro, abbiamo il centenario nel 2027 e lo stadio nel 2028, hanno grande ambizione per la Roma”.

Come sta vivendo Artem Dovbyk questo momento?

“Sa che ci aspettiamo di più però sa anche che crediamo in lui. Oggi ha l’occasione di fare una grande partita. Noi siamo la Roma, possiamo giocare male, ma dobbiamo dare tutto per la maglia”.

La qualificazione alle coppe europee potrebbe incidere sulla scelta dell’allenatore?

“Per niente. Se l’allenatore aspetta di vedere che coppa giocheremo non è l’allenatore giusto, che sente una grande voglia e un grande orgoglio di allenare un grande club come la Roma”.